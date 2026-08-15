“Luis Enrique benim için babam gibiydi”: Ferran Torres, PSG’ye transfer olma nedenini açıkladı

Avrupa yaz transfer döneminin bir sonraki ses getiren anlaşması resmen açıklandı. Fransa şampiyonu «PSG» ile Katalan ekibi «Barcelona» 26 yaşındaki İspanyol forvet Ferran Torrestransferini resmen doğruladı.

Paris’e ulaşan ve sağlık kontrolünden başarıyla geçen forvet, sözleşme imzaladı ve yeni takım arkadaşlarıyla ilk antrenmanına çıktı. İspanya’nın prestijli «Marca» gazetesi, futbolcunun Paris kulübünün resmi medya kanalına verdiği ilk kapsamlı röportajı yayımladı.

26 yaşındaki forvetin Paris kulübünü seçmesinde teknik direktör Luis Enrique faktörü belirleyici oldu:

«Bunu her zaman gururla söyledim: Futbol dünyasında Luis Enrique benim için adeta bir baba gibiydi. İspanya Millî Takımı’nda onun yönetiminde oynadığım dönemde bana her zaman sınırsız güven verdi.

Şimdi yeniden onun yönetiminde, böylesine büyük bir kulüpte oynama fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Enrique, futbolcuyu içten anlamak, ona büyük güven aşılamak ve tüm potansiyelini ortaya çıkarmak konusunda dünyanın en iyi uzmanlarından biri»