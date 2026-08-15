“Luis Enrique benim için babam gibiydi”: Ferran Torres, PSG’ye transfer olma nedenini açıkladı

·7·Spor
“Luis Enrique benim için babam gibiydi”: Ferran Torres, PSG’ye transfer olma nedenini açıkladı

Avrupa yaz transfer döneminin bir sonraki ses getiren anlaşması resmen açıklandı. Fransa şampiyonu «PSG» ile Katalan ekibi «Barcelona» 26 yaşındaki İspanyol forvet Ferran Torrestransferini resmen doğruladı.

Paris’e ulaşan ve sağlık kontrolünden başarıyla geçen forvet, sözleşme imzaladı ve yeni takım arkadaşlarıyla ilk antrenmanına çıktı. İspanya’nın prestijli «Marca» gazetesi, futbolcunun Paris kulübünün resmi medya kanalına verdiği ilk kapsamlı röportajı yayımladı.

«Luis Enrique benim için futboldaki babam gibiydi»

26 yaşındaki forvetin Paris kulübünü seçmesinde teknik direktör Luis Enrique faktörü belirleyici oldu:

«Bunu her zaman gururla söyledim: Futbol dünyasında Luis Enrique benim için adeta bir baba gibiydi. İspanya Millî Takımı’nda onun yönetiminde oynadığım dönemde bana her zaman sınırsız güven verdi.

Şimdi yeniden onun yönetiminde, böylesine büyük bir kulüpte oynama fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Enrique, futbolcuyu içten anlamak, ona büyük güven aşılamak ve tüm potansiyelini ortaya çıkarmak konusunda dünyanın en iyi uzmanlarından biri»

«Proje çok büyük, hedefim tüm kupaları kazanmak»

Ferran Torres yeni kulübündeki görevleri ve hedefleri hakkında konuşurken, kulüp yönetimine teşekkür etti:

  • Yönetime teşekkür: «Bu büyük projenin bir parçası olduğum için heyecanlıyım. Bana duyulan güven için kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi, danışman Luis Campos ve teknik direktör Luis Enrique’ye teşekkür ederim»;

  • Temel hedefler: «Parisli taraftarları mutlu etmek, çok sayıda gol atıp asist yapmak ve en önemlisi, tüm turnuvalardaki kupaları takımımla birlikte kazanmak istiyorum».

Yeni sezonda Luis Enrique ile Ferran Torres’in PSG hücumundaki iş birliğinin, yeni zaferlere giden yolda takıma öncülük etmesi bekleniyor.

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Ferran TorresLuis EnriquePSGBarcelonaNasser Al-Khelaifi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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