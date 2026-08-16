Xabi Alonso, Chelsea teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçın ardından duygularını paylaştı

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Xabi Alonso, Chelsea teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçın ardından duygularını paylaştı

Xabi Alonso, Londra’daki Stamford Bridge Stadı’nda Chelsea teknik direktörü olarak ilk resmi maçına çıktı ve karşılaşmanın kendisi için oldukça duygusal geçtiğini itiraf etti. GOAL.com’un haberine göre, İspanyol teknik adamın yönetimindeki takım, sezon öncesi hazırlıkların son maçında Real Sociedad’ı 3-1 mağlup ederek yeni sezon öncesinde taraftarlara olumlu sinyaller verdi. Bu haberi Goal.com bildirdi .

Yaz transfer döneminin ardından eski Bayer Leverkusen ve Real Madrid teknik direktörü, Batı Londra’daki ilk maçında tribünler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Alonso, karşılaşma boyunca taraftarların oluşturduğu atmosferi övdü ve takıma ile yeni teknik ekibe gösterilen destekten duyduğu memnuniyeti gizlemedi.

Yeni teknik direktör ve debut yapan oyuncular parladı

Karşılaşma öncesinde tüm dikkatler, Aston Villa’dan İngiltere rekoru olan 117 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Morgan Rogers’ın üzerindeydi. Genç hücum oyuncusu kendini göstermek için uzun süre beklemedi ve ilk maçının henüz 11. dakikasında yakın mesafeden fileleri havalandırarak skoru açtı. Jon Aramburu devre arasından önce Real Sociedad adına beraberliği sağlasa da Chelsea ikinci yarıda üstünlüğünü tamamen ortaya koydu.

Joao Pedro, takımın galibiyetinde belirleyici bir rol oynadı. Kaptan Reece James’in ortasının ardından kafa vuruşuyla gol atan oyuncu, takımını yeniden öne geçirdi ve kısa süre sonra eline geçen ikinci fırsatı da değerlendirerek farkı ikiye çıkardı. Bu sonuç, teknik ekibin yeni transferlerin ve takıma dönen lider oyuncuların durumundan tamamen memnun kalmasını sağladı.

Taktik değişiklikler ve sezon öncesinin sonu

Alonso bu karşılaşmada da favori 3-4-3 dizilişinden vazgeçmedi. İspanyol teknik adamın Leverkusen’de tarihî başarılara imza atarken de aynı taktiği kullandığını hatırlatalım. Bu durum, daha önce kullandığı 4-2-3-1 dizilişini tamamen geride bırakarak yeni bir oyun anlayışı uygulamaya başladığını gösteriyor.

Maçın ardından yaptığı değerlendirmede Xabi Alonso, bazı futbolcuların fiziksel durumları farklı olsa da kadroyu birleştirme sürecinin iyi ilerlediğini vurguladı. Ayrıca karşılaşma, Dünya Kupası’ndaki görevlerinin ardından dönen Reece James ve Maxence Lacroix gibi kilit oyuncuları takıma yeniden adapte etmek için de uygun bir fırsat oldu. Teknik adama göre bu son prova, sezon öncesinde takıma ihtiyaç duyduğu enerjiyi kazandıracak.

Xabi AlonsoChelseaReal SociedadMorgan Rogersİngiltere Premier Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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