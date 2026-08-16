Inter, sezon öncesindeki son hazırlık maçında Real Betis'i mağlup etti

İtalya temsilcisi Inter, 2026/2027 sezonu öncesindeki son hazırlık maçında Real Betis'i 1-0 mağlup etti. Bari'deki San Nicola Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Milan ekibi için yeni şampiyona öncesindeki son ciddi sınav oldu. ixbt.com ve spor basınının aktardığına göre bu galibiyet, takımın resmi maçlar öncesindeki psikolojik hazırlığını güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Inter için yeni sezonun resmi başlangıcı artık çok yakın. Takım, ilk haftada Monza ile karşılaşacak. San Siro Stadyumu'nda oynanacak maça tam yedi gün kala teknik direktör Chivu, ilk 11'ini netleştirme ve denemeler yapma çalışmalarını sürdürüyor. Bu karşılaşma, yeni kadro ve taktik yaklaşımları test etmek isteyen teknik heyete gerekli bilgileri sağladı.

Sahada heyecanlı anlar ve tehlikeli ataklar

İkinci yarının başından itibaren takımlar tempoyu artırarak rakip kaleler önünde birçok tehlikeli pozisyon üretti. 49. dakikada Pio Esposito, dikine pası kontrol ederek kendine özgü "Milito tarzı" bir çalıma başvurdu ve topu uzak direğe gönderdi, ancak savunmacının müdahalesiyle top auta çıktı. Kısa süre sonra Sucic ve Bonny ikilisi de rakip savunmaya zor anlar yaşattı.

51. dakikada Sucic, topu Bonny'ye aktardı. Bonny ise uzak direkte boş kalan Dimarco'yu gördü. Dimarco topu ortaya çevirse de Bonny'nin vuruşu isabetli olmadı. 56. dakikada Bonny ceza sahası dışından sert ve alçak bir şut çekti, ancak Real Betis kalecisi Manu González başarılı bir kurtarışla topu kornere gönderdi. 59. dakikada ise Dimarco'nun sol ayağıyla çektiği sert şutu kaleci bir kez daha çıkardı.

Galibiyeti getiren ilk maç golü

Karşılaşmanın kaderini belirleyen tek gol 82. dakikada geldi. Mkhitaryan, ceza sahasının gerisinde bir serbest vuruş kazandı ve Dimarco topu harika bir şekilde uzak direğe gönderdi. Pavard kafayla topu ortaya çevirdi, oyuna sonradan giren John Stones ise ilk maçında golünü atarak takımını öne geçirdi.

Yeni futbolcu Spence, resmi olarak açıklanmış olmasına rağmen bu karşılaşmada forma giymedi. Thuram da fiziksel olarak henüz tam hazır olmadığı için oynatılmadı. Buna karşın Stones ve Lautaro gibi futbolcuların yedek kulübesinden oyuna girmesi, takımın seçeneklerini genişletti.

Bu galibiyet, Inter'in 23 Ağustos'ta San Siro Stadyumu'nda Monza'ya karşı oynayacağı maç öncesinde özgüvenini güçlendirmesine yardımcı olacak. Chivu'nun öğrencileri, lig başlayana kadar kalan sürede son antrenmanlarını tamamlayarak resmi sezona yönelik hazırlıklarını bitirecek.