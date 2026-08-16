Inter, sezon öncesindeki son maçta Real Betis'i mağlup etti

İtalya'nın Inter takımı, yeni sezon öncesinde oynadığı son hazırlık maçında İspanya'nın Real Betis ekibini 1-0 mağlup etti. Bari kentindeki San Nicola Stadı'nda oynanan karşılaşma, Cristian Chivu'nun öğrencileri için resmi maçlar öncesinde önemli bir hazırlık niteliği taşıdı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre yeni sezonun başlangıcı yaklaşırken Inter, ilk hafta maçında 23 Ağustos Cumartesi günü sahasında Monza'yı konuk edecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde teknik ekip, takımın fiziksel durumunu test etti.

Stones ilk maçında gol attı

Karşılaşmanın odağında takımın yeni oyuncusu ve sakatlığının ardından kadroya dönen futbolcuların fiziksel durumu vardı. Maça yedek kulübesinde başlayan İngiliz savunmacı, ilk karşılaşmasında takımının kahramanı oldu.

Maçın tek golü 82. dakikada geldi. Federico Dimarco serbest vuruştan ortasını yaptı, Benjamin Pavard topu kafayla kaleye yönlendirdi ve İngiliz savunmacı yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.

Sahada üstünlük

İlk yarıda Inter orta sahayı kontrol ederek iyi bir görüntü verdi. İkinci yarıda ise Milano ekibi tamamen üstünlüğü ele geçirerek rakip kalenin önünde çok sayıda tehlikeli pozisyon üretti.

Federico Dimarco ve Bonny, takımın hücum oyununda en etkili futbolcular arasında yer aldı. Ancak rakip kaleciler Valles ve Manu Gonzalez, takımlarını birkaç kez kesin gollerden kurtardı.

Özellikle maç boyunca Barella, Dimarco ve Bonny'nin çektiği tehlikeli şutlarda kaleciler gole izin vermedi. Ayrıca 89. dakikada Sucic ve Lautaro Martinez'in dahil olduğu atak da golle sonuçlanmaya çok yaklaştı.

Böylece Inter, sezon öncesi maçlarını galibiyetle tamamlayarak yeni turnuvalar öncesinde taraftarlarına olumlu bir hava verdi ve resmi maçlara hazır olduğunu gösterdi.