Qodirov: Japonlar gibi düşünmezsek bu okulu 100 yılda bile bitiremeyiz

·91·Spor
Qodirov: Japonlar gibi düşünmezsek bu okulu 100 yılda bile bitiremeyiz

«Milliy Tiklanish» DP Başkanı Alisher Qodirov, Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki başarısız katılımı hakkında görüşlerini bildirdi. Siyasetçi, Kongo DR maçındaki (1:3) mağlubiyetin ardından Telegram kanalında sert ve düşünceli bir paylaşım yaptı:

«0 - antrenör işi, kaleci, takım ruhu, toplanan puanlar, milyarlarca harcamayla satın alınan değer ve geleceğe dair umut…

Biz, birinci sınıfta harfleri zorlukla söken bir okulken, sekizinci sınıfta okuyan Japonlar gibi düşünmezsek, bu okulu 100 yılda bile bitiremeyiz…»

Alisher Qodirov, paylaşımına Japon uzman Sato San ile yaptığı görüşmenin videosunu ekledi. Aşağıda bu ilgi çekici röportajın metin halini sunuyoruz.

Sato San: «Mağlubiyet çok iyi bir şeydir»

— Sato San, siz de futbolu izlediniz, sanki daha kötü olsun dermiş gibi konuşuyorsunuz. Lütfen bunun sebebini açıklayın.

— Mağlubiyet çok iyi bir şeydir. 1998 yılında Japonya ilk kez Dünya Kupası'na katılmıştı, tüm ülke sevindi. Ancak sonuç ağır oldu: Grup aşamasındaki üç maçın üçünde de mağlup olduk. Birçok kişi hayal kırıklığına uğradı, bazıları «bizden futbolcu olmaz» dedi, diğerleri suçlu aradı. Avrupalılar ise «futbol oynamaya kim izin verdi size» diyerek alay ettiler.

Ancak Japon futbol yetkilileri doğru yolu izledi. Hakemi, şansı veya rakibi suçlamadılar. Kendilerine tek bir soru sordular: neyi yanlış yaptık? İşte bu soru tüm futbol tarihimizi değiştirdi.

«Antrenör kendi milletinden olmadığı sürece...»

— Sonra bir önemli nokta daha: Antrenör kendi milletinden olmadığı sürece iyi sonuçlar alamazsınız. Yabancı bir antrenör çaba gösterebilir ancak millet ve vatan kavramları olmadığı için canla başla savaşmaz.

Japonlarda bir atasözü vardır: «Yedi kez düşsen bile, sekizinci kez ayağa kalk». Onlar da ayağa kalktılar: Çocuk futboluna önem verdiler, antrenörler yetiştirdiler, okulları geliştirdiler ve en önemlisi — acele etmediler. 80 yıllık bir strateji geliştirip buna göre hareket ettiler. Çünkü bir ağacın bugün dikilip yarın meyve vermeyeceğini çok iyi biliyorlardı.

En büyük mağlubiyet nedir?

— Yıllar sonra Japonya, dünyanın en güçlü takımlarına karşı rahatça oynayabilecek seviyeye geldi. O zaman bir şeyi anladım: Dünya Kupası'ndaki en büyük mağlubiyet 0:5 veya 0:7 değildir. En büyük mağlubiyet, kaybettikten sonra öğrenmeyi bırakmandır.

Ülkenizin (Özbekistan) kaybetmesinin iyi olduğunu söylememin sebebi budur. Bugünkü mağlubiyetiniz, yarınki zaferinizin temeli olabilir. Kazandığınızda mütevazı, kaybettiğinizde sabırlı olun. İnsan hayatı tek bir maçtan ibaret değildir, hayat uzun bir şampiyonadır.

Alisher KadirovÖzbekistanJaponyaKongo DCSato San
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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