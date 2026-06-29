Neymar Geri Döndü: Carlo Ancelotti Brezilya ve Japonya Maçı Öncesi Açıklama Yaptı

Brezilya Milli Takımı teknik direktörü Carlo Ancelotti, Dünya Kupası son 16 turundaki Japonya karşılaşması öncesinde Neymar ile ilgili planlarını paylaştı. Deneyimli teknik adamın sözlerine göre, yıldız forvet şu an iyi bir form durumunda olsa da, play-off'un ilk maçına yeniden yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Bu karar, futbolcunun uzun süren sakatlıklarının ardından rehabilitasyon süreciyle ilgili. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Neymar için 2026 Dünya Kupası yolculuğu oldukça zorlu geçti. Ekim 2023'te yaşadığı ağır diz sakatlığı ve ardından gelen kalf kası problemleri nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Grup aşamasındaki Fas ve Haiti maçlarını kaçıran forvet, ancak İskoçya maçında oyuna sonradan girerek milli takımdaki üç yıllık araya nokta koydu.

İhtiyatlı Strateji

Carlo Ancelotti basın toplantısında Neymar'ın durumunun önemli ölçüde iyileştiğini vurguladı. Goal.com'un haberine göre, İtalyan teknik adam futbolcunun hazırlıklarından memnun ancak onu hemen 90 dakikalık maç temposuna sokmaya niyetli değil. "Neymar geçen hafta büyük bir gelişim gösterdi. 15 dakikadan fazla oynamaya hazır, ancak her şey maç senaryosuna ve sahadaki duruma bağlı", diye açıkladı teknik direktör.

Bu karşılaşma etrafında Japon futbolcu Kento Shiogai'nin düşünceleri de ses getirdi. Wolfsburg forveti, Brezilya Milli Takımı'nın eski gücünün azaldığına işaret etti. Ancak Ancelotti, bu tür "psikolojik savaşlara" (mind games) kulak asmadığını ve tüm dikkatini sadece sahadaki taktik hazırlığa verdiğini belirtti.

Japonya Milli Takımı'nın Brezilya için kolay bir rakip olmadığını son sonuçlar da kanıtlıyor. "Samuraylar" şu an 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdürüyor. Bu seri boyunca Tokyo'da Brezilya'yı 3-2 mağlup ederken, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda İngiltere'ye üstünlük sağladılar. Ancelotti, geçen yılki mağlubiyetten doğru dersler çıkardığını gizlemedi.

Grup aşamasında Japonya, Hollanda ile berabere kalıp Tunus'u farklı mağlup ederek grubunu ikinci sırada tamamladı. Brezilya ise grup lideri olarak play-off'a yükseldi. Artık Neymar gibi deneyimli liderlerin sahaya çıkması, "Pentacampeonlar" için sadece taktiksel değil, aynı zamanda psikolojik olarak da büyük bir avantaj sağlayabilir.

Özbekistanlı futbolseverler için de bu mücadele büyük ilgi uyandırıyor, çünkü Brezilya ve Japonya karşılaşmaları her zaman yüksek teknik ve yoğun mücadeleye sahne olur. Neymar'ın play-off aşamasında en iyi performansını sergileyip sergileyemeyeceğini Pazartesi günkü maç gösterecek.