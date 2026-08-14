Al-Qadsiah, Manchester City yıldızını transfer ediyor!

Suudi Arabistan Pro League temsilcisi Al-Qadsiah, bir sonraki büyük transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Suudi kulübü, İngiltere'nin “Manchester City” takımı ve Hollanda Millî Takımı'nın orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'i kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı.

Hollanda'nın önde gelen De Telegraaf gazetesinin haberine göre Arap kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 20 milyon avro maaş öngören beş yıllık dev bir sözleşme teklif etti.

Sağlık kontrolü ve 60 milyon avroluk bonservis

Kaynaklara göre Tijjani Reijnders, yeni kulübü için önümüzdeki saatlerde resmî sağlık kontrolünden geçecek.

Daha önce uluslararası medya kuruluşları, Al-Qadsiah'ın bu transfer için “Manchester City” hesabına yaklaşık 60 milyon avro ödemeyi tamamen kabul ettiğini bildirmişti.

Reijnders'in Manchester kariyeri ve piyasa değeri

Hollandalı orta saha oyuncusunun Manchester City ile mevcut sözleşmesi 2030 yazına kadar devam etse de gelen olağanüstü finansal teklif ve yeni proje transferin gerçekleşmesini sağlıyor.

Reijnders, geçtiğimiz sezon Pep Guardiola yönetimindeki takımda önemli bir performans sergiledi:

Maçlar: Tüm turnuvalarda 47 karşılaşma;

Goller: 7;

Asistler: 8 gol pası.

Bilgi için, önde gelen Transfermarkt portalı futbolcunun mevcut piyasa değerini 50 milyon avro olarak değerlendiriyor.

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