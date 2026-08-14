Eva Carneiro, John Terry ve José Mourinho'yu eleştirdi

·2·Spor
Eva Carneiro, John Terry ve José Mourinho'yu eleştirdi

Chelsea kulübünün eski doktoru Eva Carneiro, 2015'te yaşanan ünlü tartışmayı yeniden alevlendirdiği gerekçesiyle José Mourinho ve John Terry'ye sert tepki gösterdi. Netflix'te yayımlanan yeni belgeselde o dönemdeki tartışmalı olayların yeniden ele alınmasının ardından Carneiro, sosyal medyada sert açıklamalarda bulundu. Bu olay, futbol dünyasında tıbbi etik ve teknik direktörlerin davranışları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre tartışmanın temeli, Ağustos 2015'te Premier League'in açılış maçında Swansea City'ye karşı oynanan karşılaşmada atıldı. O maçın uzatma dakikalarında Eden Hazard sakatlanarak yerde kaldığında, Eva Carneiro ve baş fizyoterapist Jon Fearn ona yardım etmek için sahaya girdi. O sırada kaleci Thibaut Courtois oyundan ihraç edilmişti ve doktorların müdahalesi nedeniyle Chelsea sahada geçici olarak dokuz kişi kalmıştı.

Bu durum, dönemin teknik direktörü José Mourinho'yu öfkelendirdi ve onun doktorları kamuoyu önünde eleştirmesine yol açtı. Sonuç olarak Eva Carneiro Stamford Bridge'den ayrılmak zorunda kaldı ve daha sonra haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle açtığı davada tazminat kazandı. Yeni belgeselde olayların taraflarca farklı şekilde yorumlanması, eski doktorun tepkisine neden oldu.

Belgeselin ardından yeni tartışmalar

Belgeselin yayımlanmasının ardından Eva Carneiro, X sosyal medya platformunda sert tepkisini dile getirdi. Aradan on bir yıl geçmesine rağmen en zor anların yeniden gündeme getirilmesinden duyduğu üzüntüyü vurguladı. "11 yıl sonra yine en kötü anları yeniden yaşıyoruz. Umarım biraz para kazanmışlardır"diye yazdı.

Ayrıca John Terry'nin soyunma odasında tıbbi yardım sağlanmasına ilişkin kendine özgü bir "sözlü anlaşma" bulunduğu yönündeki iddialarına da özellikle değindi. Carneiro, sağlık personelinin kurallarla bağlı olduğunu hatırlattı. John Terry'ye seslenerek oyun kurallarını öğrenmenin zamanının geldiğini belirtti.

Belgeselde José Mourinho, pozisyonundaki ısrarını sürdürerek maçın en kritik anında sağlık görevlilerinin sahaya girerek hata yaptığını savundu. Doktorların müdahalesini "dürtüsel ve safça" olarak nitelendirdi. Portekizli teknik adam, futbolcunun sakatlanıp sakatlanmadığını kendi gözleriyle gördüğünü ve o sırada takımının sahada yalnızca dokuz kişi kaldığını vurguladı.

Chelsea'nin eski kaptanı John Terry ise futbolcuların bakış açısından hareketle doktorların yedek kulübesinde kalması gerektiği görüşünü destekledi. Terry'ye göre takımda ne zaman ve nasıl tıbbi yardım alınacağına ilişkin karşılıklı bir anlaşma vardı; ancak bu olaylar o dönemde ciddi bir tartışmaya yol açmıştı.

Eva CarneiroJosé MourinhoJohn TerryChelseaPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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