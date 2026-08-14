Erling Haaland, Guinness Rekorlar Kitabı'nın dört sertifikasını kazandı

·43·Spor
Erling Haaland, Guinness Rekorlar Kitabı'nın dört sertifikasını kazandı

Manchester City'nin forveti Erling Haaland, kulübü ve milli takımı adına attığı olağanüstü goller nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı'nın dört özel sertifikasıyla ödüllendirildi. GOAL.com'un haberine göre 26 yaşındaki Norveçli futbolcu, İngiltere Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Uluslar Ligi'nde tarihi başarılara imza atarak yeni sezon öncesinde bu takdire layık görüldü. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu takdir, futbolcunun 2026 Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansının ardından geldi. Norveçli golcü, üç yılı biraz aşkın bir süre içinde İngiliz futbolunun en korkulan forvetine dönüştü ve istatistiklerini yeni bir seviyeye taşıdı.

Tarihi rekorlar ve önemi

Erling Haaland'ın elde ettiği dört rekor şu önemli başarıları kapsıyor: İngiltere Premier Lig'inde 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu olmak, bir sezonda atılan en fazla gol rekoru, UEFA Uluslar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde tek maçta en fazla gol atma rekorunu egale etmek.

Özellikle Fulham karşısında penaltıdan attığı golle İngiltere Premier Lig'inde 100. golünü kutladı. Forvetin bu başarıya ulaşması yalnızca 111 maç sürdü. Ayrıca ilk sezonunda 38 maçta 36 gol atarak önceki rekorları geride bırakmıştı.

Milli takım ve gelecek planları

Milli takım düzeyinde de etkinliğini sürdüren forvet, Eylül 2020'den Kasım 2024'e kadar UEFA Uluslar Ligi'nde 19 gol atarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ayrıca RB Leipzig karşısında attığı beş gol, Lionel Messi ve Luiz Adriano'nun Şampiyonlar Ligi rekorunu egale etmişti.

Manchester City şu anda teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde Premier Lig şampiyonluğunu geri kazanmaya odaklanıyor. Takım, İngiltere Süper Kupası kapsamında Arsenal ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Ancak Dünya Kupası sonrası tatili nedeniyle antrenmanlara yeni katılan Erling Haaland'ın bu karşılaşmada forma giyip giymeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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