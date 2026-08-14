Roskosmos, Popigai Krateri’nin Uzay Görüntülerini Yayımladı

Roskosmos devlet şirketi, Krasnoyarsk Bölgesi’nde bulunan ve milyonlarca yıl önce dev bir meteorun çarpması sonucu oluşan Popigai Krateri’nin benzersiz görüntülerini yayımladı. Uzaydan ve yerden çekilen bu görüntüler, gezegenimizin jeolojik tarihindeki en büyük izlerden birini açıkça ortaya koyuyor ve bilim camiasıyla kamuoyunda büyük ilgi uyandırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com’un verilerine göre yaklaşık 100 kilometre çapa sahip Popigai Krateri, Dünya’daki dördüncü en büyük çarpma krateridir. Uzmanlar, bu dev oluşumun 35,7 milyon yıl önce bir gök cisminin çarpması sonucunda meydana geldiğini belirtiyor.

Popigai Krateri’nin çapı: yaklaşık 100 kilometre

Oluşum dönemi: yaklaşık 35,7 milyon yıl önce

Statüsü: UNESCO Dünya Jeolojik Mirası listesinde

Benzersiz jeolojik bölge ve “Pestriye skali”

Yayımlanan fotoğraflarda yalnızca genel uzay manzarası değil, bölgenin dikkat çekici noktaları da görüntüleniyor. Özellikle fotoğraflardan birinde “Pestriye skali” (Renkli Kayalıklar) adlı yöre görülüyor. Buradaki kayaçlar, güçlü bir meteor çarpması sonucunda dışarı savrulmuş ve kadim olayın izlerini günümüze kadar korumuş.

Coğrafi olarak Popigai Çöküntüsü, Anabar Platosu’nda yer alıyor. Roskosmos, görüntülerinde yalnızca kraterin kendisini değil, bölgeden geçen Anabar Nehri’nin doğal manzaralarını da sergiledi. Bu sayede uzak bölgenin coğrafi ve ekolojik özelliklerini daha iyi canlandırmak mümkün oluyor.

Küresel önemi

Bu benzersiz jeolojik yapının önemi yalnızca bilim çevreleriyle sınırlı değil. Popigai Çöküntüsü, eşsiz jeolojik özellikleri nedeniyle 1991 yılında UNESCO Dünya Jeolojik Mirası alanları listesine dâhil edildi. Bu durum, oluşumun gezegenimizin tarihi açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha doğruluyor.

Son uzay görüntüleri, modern uydu teknolojileri sayesinde Dünya’daki kadim felaketlerin izlerinin ne kadar hassas biçimde gözlemlenebileceğini gösterdi. Roskosmos’un bu girişimi, bilim meraklıları için Dünya’nın milyonlarca yıl önceki görünümünü hayal etmeye ve gezegenimizin jeolojik evrimini incelemeye yardımcı olan önemli bir kaynak niteliği taşıyor.