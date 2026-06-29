Japonya Teknik Direktörü Brezilya Maçı Öncesi İddialı Konuştu

2026 Dünya Kupası 1/16 finalinde Japonya'yı en zorlu sınavlardan biri bekliyor. Hajime Moriyasu, Brezilya'nın favori olduğunu kabul etti ancak takımının da şansı olduğunu vurguladı.

Japonya teknik direktörüne göre, takımdaki birlik beraberlik futbolculara ekstra güç ve güven veriyor.

«Tüm gücümüzle savaşacağız»

Hajime Moriyasu, maç öncesinde takımının sahada son ana kadar mücadele edeceğini belirtti.

«Takımımız gelecek maçta tüm gücünü ortaya koyacak. Biriz ve tam da bu sayede kendimizi daha güçlü hissediyoruz» dedi.

Teknik direktöre göre, Japonya'nın temel avantajlarından biri takım ruhu ve karşılıklı güven olabilir.

Brezilya da yüksek motivasyonla sahaya çıkacak

Moriyasu rakibin gücünü de kabul etti. Brezilya'nın bir üst tura çıkmak için çok büyük bir baskı ve tutkuyla oynaması bekleniyor.

«Rakip de sahaya yüksek motivasyonla çıkacak çünkü Brezilyalılar bir sonraki aşamaya geçmek istiyor» dedi Japon uzman.

Bununla birlikte, mücadelenin tek taraflı geçmeyeceğine inandığını belirtti.

«Bizim de şansımız olacak»

Japonya teknik direktörü, Brezilya karşısında takımının pozisyonlar yaratabileceğine inanıyor.

1/16 finalinde her küçük hatanın belirleyici olabileceğini söyleyen Moriyasu, bu nedenle Japon futbolcularının disiplinli ve cesur hareket etmesi gerektiğini belirtti.

«Bizim de şansımız olacak. Sert ve tavizsiz bir mücadele bekliyoruz» dedi Moriyasu.

Maç ne zaman başlıyor?

Brezilya ve Japonya milli takımları arasındaki mücadele bugün, 29 Haziran'da oynanacak.

Maç Tarih Taşkent saatiyle Brezilya — Japonya 29 Haziran 22:00

Kazanan takım 2026 Dünya Kupası son 16 turuna yükselecek, kaybeden ise turnuvaya veda edecek.

Japonya sürpriz yapabilir mi?

Brezilya tarih, kadro ve bireysel yetenek açısından favori görülüyor. Ancak play-offlarda tek bir pozisyon, tek bir gol veya tek bir hata tüm maçın kaderini değiştirebilir.

Japonya, takım disiplini ve yüksek tempo ile rakibine ciddi sorunlar çıkarmaya çalışacak.

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