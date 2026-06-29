Brezilya ve Japonya Maçı: İlk 11'ler Açıklandı

2026 Dünya Kupası play-off aşamasının en heyecan verici ve beklenen karşılaşmalarından birinin başlamasına çok az zaman kaldı. Taşkent saatiyle 22:00 da başlayacak olan Brezilya ve Japonya milli takımları arasındaki 1/16 final mücadelesi için teknik direktörler başlangıç kadrolarını resmen açıkladı.

Maça ilk 11'de başlayacak futbolcuların listesini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

2026 Dünya Kupası. 1/16 Final: Başlangıç Kadroları

Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Guimarães, Paquetá, Vinícius, Rayan, Cunha.

Japonya: Suzuki, Tomiyasu, Hiroki Ito, Taniguchi, Ito, Kamada, Sano, Nakamura, Doan, Maeda, Ueda.

Kadrolara dair ilk gözlemler: Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin maç öncesi vaat ettiği gibi, sakatlıktan dönen Neymar ilk 11'e dahil edilmedi. Maça yedek kulübesinde başlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde ikinci yarıda oyuna girebilecek. "Beş kez şampiyonların" hücum hattı Vinícius, Cunha ve genç yetenek Rayan'a emanet edildi. Orta sahayı ise Casemiro yönetecek. Japonya milli takımı ise savunmada Premier League yıldızı Tomiyasu, orta saha ve hücumda Doan, Kamada ve Ueda gibi isimlere güvenerek disiplinli ve hızlı bir futbol sergilemeye hazır.

Bu eşleşmenin galibi bir üst tura yükselme hakkı kazanacak. Disiplin ve hıza dayalı "samuraylar" güçlü Brezilya engelini aşabilecek mi yoksa "sambacılar" favori olduklarını kanıtlayacak mı? Bunu yakında yeşil sahada göreceğiz.