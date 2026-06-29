Süper bilgisayar Brezilya–Japonya maçı galibini belirledi

Taşkent saatiyle 22:00'de başlayacak olan Brezilya ve Japonya arasındaki Dünya Kupası 2026 play-off (1/16 final) müsabakası öncesinde ünlü Opta analiz merkezinin süper bilgisayarı tahminlerini açıkladı.

Söz konusu dijital sistem; takımların grup aşamasındaki performanslarını, güncel kadro durumlarını ve taktiksel üstünlüklerini binlerce kez simüle etti. Matematiksel analizlere göre, Carlo Ancelotti'nin öğrencileri bu müsabakanın net favorisi olarak görülüyor.

Opta süper bilgisayarının maç tahmini:

Olası sonuç (90 dakika içinde) Olasılık oranı Brezilya galibiyeti %58,3 Beraberlik (uzatmalar ve penaltılar) %23,6 Japonya galibiyeti %18,1

Takımlar play-off'a nasıl geldi? «Pentacampeonlar» grup aşamasında güvenli bir oyun sergileyerek C grubunu 7 puanla lider tamamladı. Sürpriz sonuçlar almaya alışkın «samuraylar» ise oldukça zorlu geçen F grubunda 5 puan toplayarak ikinci sırada play-off biletini kaptı.

Rakamlar ve matematik Brezilya'nın yanında olsa da, play-off maçları her zaman beklenmedik senaryolarıyla güzeldir. Japonya'nın disiplinli savunması ve kanatlardaki müthiş hızı, favori takımı ciddi şekilde zorlayabilir.

Özellikle maçın yaklaşık dörtte birinin (%23,6) normal sürede beraberlikle biteceğinin öngörülmesi, taraftarları stresli ve heyecanlı uzatma dakikalarının veya penaltı atışlarının beklediğine işaret ediyor.