Mackenzie Dern, Robertson’ı mağlup ederek UFC şampiyonluk kemerini korudu!

·8·Spor
Mackenzie Dern, Robertson’ı mağlup ederek UFC şampiyonluk kemerini korudu!

ABD’nin Philadelphia kentinin ev sahipliği yaptığı prestijli UFC 330 numaralı turnuva, kadınlar arasındaki şampiyonluk mücadelesine de sahne oldu. Gecenin ikinci ana maçında, minimum sıkletin güncel şampiyonu Amerikalı Mackenzie Dern unvanını korumak için oktagona çıktı.

Dern’in rakibi, siklet sıralamasında ilk beşi tamamlayan tehlikeli Kanadalı dövüşçü Jillian Robertson oldu.

Beş rauntluk mücadele ve hakem kararı

Rakibin aktif direnişi ve yer mücadelesiyle geçen karşılaşma, beş raunt boyunca sürdü:

  • Çetin mücadele: Beş rauntluk şampiyonluk mücadelesi 25 dakika boyunca devam etti ve iki sporcu da üst düzey fiziksel hazırlık ile taktik beceri sergiledi;

  • Dern’in üstünlüğü: Mackenzie Dern, karşılaşma boyunca isabetli vuruşları ve yerdeki aktif mücadelesiyle hakemlerin gözünde üstünlüğü elde etti;

  • Galibiyet: Karşılaşmanın sonunda yan hakemler, puanlama sonucunda galibiyeti güncel şampiyon Mackenzie Dern’e verdi ve Dern şampiyonluk kemerini korudu.

Şampiyonluk yolunda önemli bir adım

Mackenzie Dern, kariyerindeki önemli galibiyet serisini sürdürüyor:

  • İlk savunma: Bu başarı, Dern’in kazandığı şampiyonluk kemerini başarıyla savunduğu ilk maç oldu;

  • Kemerin kazanılma süreci: Hatırlanacağı üzere Mackenzie, geçen yıl ekim ayında boşta bulunan kemer için yapılan mücadelede deneyimli Brezilyalı dövüşçü Virna Jandirobakarşısında hakemlerin oybirliğiyle galip gelerek yeni UFC şampiyonu olmuştu.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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