UFC 330'da beklenmedik yenilgi: Miqtibek Orolbay 3. rauntta pes etti

ABD'nin Philadelphia kentinin ev sahipliği yaptığı bir sonraki büyük numaralı UFC 330 turnuvasında Orta Asyalıdövüş sporu hayranları için beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı.

Turnuvada velter sıklet kategorisinde oktagona çıkan Kırgızistanlı gelecek vadeden sporcu Miqtibek Orolbay yerel atlet Jeremiah Wellsile karşı karşıya geldi.

3. rauntta gelen belirleyici boğma tekniği

Karşılaşma, ilk dakikalardan itibaren yoğun ve çekişmeli mücadeleye sahne oldu:

Yoğun baskı: Her iki sporcu da yerde ve ayakta mücadelede aktif olarak sert bir direnç gösterdi;

Kritik an: Üçüncü rauntta inisiyatifi tamamen ele alan Jeremiah Wells, rakibini yere indirerek avantajlı bir pozisyon almayı başardı;

Erken bitiş: Wells, üçüncü rauntta Orolbay'ı bir submission (boğma) tekniğiyle yakalayarak mücadeleyi erken tamamladı.

Sırada büyük şampiyonluk maçı var

Hatırlanacağı üzere bu büyük dövüş gecesinin ana karşılaşmasında velter sıklet şampiyonu Islam Makhachev 1 numaralı aday, İrlandalı yenilgisiz yıldız Ian Machado Garrykarşısında şampiyonluk kemerini koruyacak.

Fikrinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.