MLS'de Nashville, Inter Miami'yi farklı mağlup etti

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MLS'de Nashville, Inter Miami'yi farklı mağlup etti

Kuzey Amerika Futbol Ligi (MLS), cumartesi akşamı oynanan maçlarla sürpriz sonuçlara sahne oldu. Goal.com'un haberine göre, turun öne çıkan karşılaşmalarından birinde Lionel Messi'nin kadroya dönmesine rağmen Inter Miami, deplasmanda Nashville karşısında 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı. Bu sonuç, sezon liderliği ve Supporters’ Shield mücadelesinin nasıl şekilleneceğini açıkça ortaya koydu. Goal.com bu haberi bildirdi .

Inter Miami savunmasındaki sorunlar ve Nashville üstünlüğü

Kadrosunda Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul ve Casemiro gibi yıldız futbolcuları bulunduran Inter Miami, ligde her zaman kusursuz bir takım görüntüsü vermedi. Cumartesi günkü maç da bu zayıf yönleri ortaya çıkardı. Nashville ise son derece disiplinli, fiziksel açıdan güçlü ve sahada nasıl hareket etmesi gerektiğini bilen bir takım olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Bu karşılaşma, Doğu Konferansı'nın en dengeli takımı ile yıldızlarına güvenen bir kulübün mücadelesi olarak büyük ilgi gördü. Ev sahibi ekip, ilk dakikadan itibaren rakibinden çekinmeden aktif ve hücum odaklı bir futbol sergiledi. Nashville fırsatlarını etkili biçimde değerlendirerek Florida'nın yıldızlarla dolu takımını 4-1 mağlup etti.

Supporters’ Shield'ın en güçlü adayı

Kaynağın aktardığına göre Nashville, son dakikalarda kilit oyuncularını dinlendirmek için oyundan alıp biraz daha rahatlamasaydı skor çok daha farklı olabilirdi. Bu galibiyetin ardından ekip, sezon sonunda verilecek ana ödül olan Supporters’ Shield'ı kazanmanın en güçlü adayı hâline geldi. Bunun için son haftalarda büyük bir başarısızlık yaşamamaları yeterli olacak.

MLS'den diğer dikkat çekici sonuçlar

Cumartesi günkü maçlar yalnızca öne çıkan karşılaşmayla sınırlı kalmadı; tüm lig genelinde sürpriz gelişmeler yaşandı. Özellikle sezon boyunca galibiyet yüzü göremeyen bazı düşük sıralardaki takımlar, aylar sonra ilk kez zafer kazandı. Bunun yanı sıra şampiyonluk yarışındaki bazı takımlar golsüz ve sıkıcı beraberliklerle yetinmek zorunda kaldı.

Özellikle Batı Konferansı'nda Houston Dynamo'nun sergilediği performans uzmanları şaşırtıyor. Sezon başında çoğunluk tarafından orta sıralarda yer alacağı düşünülen bu takım, artık Batı Konferansı'nda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri hâline geldi ve iddiasını ciddi biçimde ortaya koyuyor.

MLSInter MiamiLionel MessiNashville SCFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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