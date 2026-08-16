Bulgaristan'da Büyük Uzay ve Savunma İnovasyon Merkezi Kurulacak

·0·Teknoloji
Bulgaristan'da Büyük Uzay ve Savunma İnovasyon Merkezi Kurulacak

Bulgaristan hükümeti, Sofya yakınlarındaki Dobroslavtsi Hava Üssü'nde büyük bir uzay ve savunma inovasyon merkezi kurulmasına ilişkin yerli uydu üreticisi EnduroSat ile hazırlanmış memorandum taslağını onayladı. Ixbt.com'un haberine göre bu projenin, ülkenin kendi uzay altyapısını genişletmesi ve ulusal ekonomiyi yüksek teknoloji yönünde geliştirmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni merkezin temelini, uyduların montajı, test edilmesi ve yeterlilik çalışmalarının yürütüleceği bir kompleks oluşturacak. EnduroSat'ın kurucusu ve CEO'su Raycho Raychev'in belirttiğine göre şirket, Dobroslavtsi üssünü Avrupa'nın önde gelen uzay ve savunma geliştirme merkezlerinden birine dönüştürmeyi planlıyor. Bu da Bulgaristan'ın bu alandaki potansiyelini tamamen yeni bir seviyeye taşıyacak.

Ulusal Altyapı ve Devlet Desteği

Ülkede henüz ulusal bir uzay ajansı bulunmasa da hükümet yetkilileri, yüksek teknoloji üretimini ve bilimsel araştırmaları aktif biçimde destekliyor. Nitekim daha önce, uzay verilerinden yararlanacak Ulusal Gözlem, Koordinasyon ve Yönetim Merkezi'nin hazırlanmasına başlandığı duyurulmuştu. Hükümet, bilgi ekonomisinin geliştirilmesine odaklanarak Bulgaristan'ın yalnızca teknoloji tüketicisi değil, aynı zamanda teknoloji üreticisi olmasını hedefliyor.

Bu girişime diğer yerli uzay şirketleri de büyük ilgi gösteriyor. Özellikle Sfera Technologies, Dünya uzaktan algılama verilerinin teslimatını hızlandırmak üzere tasarlanmış entegre bir sistem geliştiriyor. Şirket yöneticisi Zdravko Dimitrov'a göre ülke sanayisi, alçak, orta ve jeostasyoner yörüngelerde çalışma, uydu üretme ve test etme kapasitesine zaten sahip.

Sanayinin Birleştirilmesi ve Uluslararası Pazar

Bulgaristan'ın uzay sektörü şu anda bir ölçüde dağınık olsa da Dobroslavtsi'deki merkezin tüm katılımcıları bir araya getirerek sektörün sürdürülebilir gelişmesini sağlaması bekleniyor. Sfera Technologies ise kapasitesini artırarak 2026 sonuna kadar 12 uydunun çalışmasını desteklemeyi, 2027'de ise yer altyapısını genişletip büyütmeyi hedefliyor. Şirketin ürünleri ağırlıklı olarak Avrupa Birliği pazarına yönelik olsa da ABD ve Güneydoğu Asya pazarları da değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre Bulgaristan'ın bu alandaki başlıca avantajlarından biri, Sofya Üniversitesi'nin nitelikli uzmanlar yetiştiren havacılık ve uzay mühendisliği programı da dâhil olmak üzere güçlü eğitim altyapısı. Hükümetin uzay verileri merkezi ile özel şirketlerin ortak çabaları, ülkede üretimden yer sistemlerine kadar uzanan bütüncül bir uzay ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlayacak.

UzayTeknolojiBulgaristanUydularSanayi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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