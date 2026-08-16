Abu Dabi sarsılacak: UFC 333 turnuvasındaki tüm eşleşmeler belli oldu

Bu yılın 24 Ekim tarihinde BAE’nin Abu Dabi şehri, dünya çapındaki dövüş sporları hayranlarının merakla beklediği yılın en büyük ve en çok ses getiren turnuvalarından biri olan UFC 333 numaralı dövüş gecesine ev sahipliği yapacak.

Turnuva kartı, iki dünya şampiyonluk kemeri için yapılacak mücadele, merakla beklenen rövanşlar ve Orta Asya dövüşçülerinin önemli karşılaşmalarıyla dikkat çekiyor.

Ramazan Temirov için ilk 5’e giden yol açık

Özbekistanlı etkileyici nakavtçı Ramazan Temirov (sıralamada 7. sırada), sinek sıklette İngiltere’den deneyimli dövüşçü Loner Kavanaile (sıralamada 6. sırada) karşılaşacak. Bu mücadeleyi kazanan isim, sıkletin ilk beşine girerek gelecekteki şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından biri olacak.

Ayrıca komşu Tacikistan temsilcisi Nurullo Aliyev hafif sıklette Amerikalı deneyimli dövüşçü Grant Dawson’a (#15) karşı mücadele edecek.

İki şampiyonluk maçı ve nefes kesen üçleme

Turnuvanın ana maçlarında dünyanın en güçlü şampiyonları unvanlarını korumak için kafese çıkacak:

Yarı hafif sıklet şampiyonu: Mevcut şampiyon Avustralyalı Alexander Volkanovski Rusya’dan namağlup aday Movsar Evloev ile (#1) tartışmasız şampiyonluk için karşılaşacak;

Horoz sıklet şampiyonu: Sıkletin mevcut şampiyonu Rus Petr Yan ile Gürcistan’dan 1 numaralı aday Merab Dvalishvili arasında uzun süredir beklenen tarihî üçleme, yani üçüncü ve belirleyici mücadele gerçekleşecek.

UFC 333: Eksiksiz maç listesi (Bout List)

Yarı hafif sıklet (Şampiyonluk maçı): Alexander Volkanovski (şampiyon) — Movsar Evloev (#1);

Horoz sıklet (Şampiyonluk maçı): Petr Yan (şampiyon) — Merab Dvalishvili (#1);

Sinek sıklet: Loner Kavana (#6) — Ramazan Temirov (#7);

Ağır sıklet: Alexander Volkov (#2) — Rizvan Kuniyev (#5);

Yarı hafif sıklet: Arnold Allen (#5) — Aaron Pico (#13);

Yarı ağır sıklet: Dominick Reyes (#8) — Azamat Murzakanov (#9);

Orta sıklet: Abus Magomedov (#14) — Kham Rouston;

Yarı ağır sıklet: Nikita Krylov (#15) — Abdul-Rahman Yakhyaev;

Hafif sıklet: Grant Dawson (#15) — Nurullo Aliyev.

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