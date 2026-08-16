Abu Dabi sarsılacak: UFC 333 turnuvasındaki tüm eşleşmeler belli oldu

·4·Spor
Abu Dabi sarsılacak: UFC 333 turnuvasındaki tüm eşleşmeler belli oldu

Bu yılın 24 Ekim tarihinde BAE’nin Abu Dabi şehri, dünya çapındaki dövüş sporları hayranlarının merakla beklediği yılın en büyük ve en çok ses getiren turnuvalarından biri olan UFC 333 numaralı dövüş gecesine ev sahipliği yapacak.

Turnuva kartı, iki dünya şampiyonluk kemeri için yapılacak mücadele, merakla beklenen rövanşlar ve Orta Asya dövüşçülerinin önemli karşılaşmalarıyla dikkat çekiyor.

Ramazan Temirov için ilk 5’e giden yol açık

Özbekistanlı etkileyici nakavtçı Ramazan Temirov (sıralamada 7. sırada), sinek sıklette İngiltere’den deneyimli dövüşçü Loner Kavanaile (sıralamada 6. sırada) karşılaşacak. Bu mücadeleyi kazanan isim, sıkletin ilk beşine girerek gelecekteki şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından biri olacak.

Ayrıca komşu Tacikistan temsilcisi Nurullo Aliyev hafif sıklette Amerikalı deneyimli dövüşçü Grant Dawson’a (#15) karşı mücadele edecek.

İki şampiyonluk maçı ve nefes kesen üçleme

Turnuvanın ana maçlarında dünyanın en güçlü şampiyonları unvanlarını korumak için kafese çıkacak:

  • Yarı hafif sıklet şampiyonu: Mevcut şampiyon Avustralyalı Alexander Volkanovski Rusya’dan namağlup aday Movsar Evloevile (#1) tartışmasız şampiyonluk için karşılaşacak;

  • Horoz sıklet şampiyonu: Sıkletin mevcut şampiyonu Rus Petr Yan ile Gürcistan’dan 1 numaralı aday Merab Dvalishvili arasında uzun süredir beklenen tarihî üçleme, yani üçüncü ve belirleyici mücadele gerçekleşecek.

UFC 333: Eksiksiz maç listesi (Bout List)

  • Yarı hafif sıklet (Şampiyonluk maçı): Alexander Volkanovski (şampiyon) — Movsar Evloev (#1);

  • Horoz sıklet (Şampiyonluk maçı): Petr Yan (şampiyon) — Merab Dvalishvili (#1);

  • Sinek sıklet: Loner Kavana (#6) — Ramazan Temirov (#7);

  • Ağır sıklet: Alexander Volkov (#2) — Rizvan Kuniyev (#5);

  • Yarı hafif sıklet: Arnold Allen (#5) — Aaron Pico (#13);

  • Yarı ağır sıklet: Dominick Reyes (#8) — Azamat Murzakanov (#9);

  • Orta sıklet: Abus Magomedov (#14) — Kham Rouston;

  • Yarı ağır sıklet: Nikita Krylov (#15) — Abdul-Rahman Yakhyaev;

  • Hafif sıklet: Grant Dawson (#15) — Nurullo Aliyev.

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mackenzie Dern, Robertson’ı mağlup ederek UFC şampiyonluk kemerini korudu!Mackenzie Dern, Robertson’ı mağlup ederek UFC şampiyonluk kemerini korudu!Bugün, 10:07Islam Makhachev Ian Machado Garry’yi mağlup ederek şampiyonluk kemerini koruduIslam Makhachev Ian Machado Garry’yi mağlup ederek şampiyonluk kemerini koruduBugün, 09:48UFC 330 turnuvasındaki tüm galibiyetler ve nakavtlar: Kimler kazandı?UFC 330 turnuvasındaki tüm galibiyetler ve nakavtlar: Kimler kazandı?Bugün, 09:44MLS'de Nashville, Inter Miami'yi farklı mağlup ettiMLS'de Nashville, Inter Miami'yi farklı mağlup ettiBugün, 09:37UFC 330'da beklenmedik yenilgi: Miqtibek Orolbay 3. rauntta pes ettiUFC 330'da beklenmedik yenilgi: Miqtibek Orolbay 3. rauntta pes ettiBugün, 09:29Resmen: Ramazon Temirov’un sıradaki rakibi ve dövüş tarihi açıklandıResmen: Ramazon Temirov’un sıradaki rakibi ve dövüş tarihi açıklandıBugün, 09:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?