Resmen: Ramazon Temirov’un sıradaki rakibi ve dövüş tarihi açıklandı

Özbekistanlı tanınmış ve etkileyici nakavtçı, UFC dövüşçüsü Ramazon Temirov’un sıradaki dövüşüyle ilgili tüm ayrıntılar resmen açıklandı. Temirov, sonbaharda düzenlenecek en büyük numaralı turnuvalardan birinde oktagona çıkacak.

UFC basın servisinin bildirdiğine göre Temirov 24 Ekim tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentindeki görkemli «Etihad Arena» kompleksinde düzenlenecek UFC 333 turnuvasında mücadele edecek.

Rakip, Top-6 sıralamasındaki tehlikeli İngiliz dövüşçü

Bu karşılaşma, sinek sıklet (Flyweight) kategorisinin adayları arasındaki en önemli mücadelelerden biri olacak:

Rakip kim? Ramazon’un karşısına oktagonda deneyimli ve yetenekli İngiliz dövüşçü Lone Kavana çıkacak;

Sıralamadaki gerilim: Kavana şu anda UFC sinek sıklet sıralamasında 6. sırada yer alırken, Özbekistanlı Temirov 7. sırada bulunuyor;

Galibiyetin değeri: Bu karşılaşmadaki galibiyet, Ramazon’a sıkletin ilk beşine (Top-5) girme ve şampiyonluk kemeri için doğrudan aday olma fırsatı verecek.

Temirov’un Abu Dabi’deki nakavt serisi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kenti, Ramazon Temirov için gerçek bir uğur arenasına dönüştü:

Erceg karşısında etkileyici galibiyet: Özbekistanlı dövüşçü son karşılaşmasını 25 Temmuz’da, eski şampiyonluk adayı Avustralyalı Steve Erceg karşısında yine burada yaptı;

İlk rauntta bitiriş: Temirov bu mücadelede sert darbeleriyle rakibini daha ilk rauntta teknik nakavtla mağlup ederek dünya MMA camiasını sarstı.

Ramazon Temirov, 24 Ekim’deki karşılaşmada galibiyet serisini sürdürerek şampiyonluk unvanına giden yolda bir büyük adım daha atmaya çalışacak.

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