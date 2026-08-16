Resmen: Ramazon Temirov’un sıradaki rakibi ve dövüş tarihi açıklandı

·0·Spor
Resmen: Ramazon Temirov’un sıradaki rakibi ve dövüş tarihi açıklandı

Özbekistanlı tanınmış ve etkileyici nakavtçı, UFC dövüşçüsü Ramazon Temirov’un sıradaki dövüşüyle ilgili tüm ayrıntılar resmen açıklandı. Temirov, sonbaharda düzenlenecek en büyük numaralı turnuvalardan birinde oktagona çıkacak.

UFC basın servisinin bildirdiğine göre Temirov 24 Ekim tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentindeki görkemli «Etihad Arena» kompleksinde düzenlenecek UFC 333 turnuvasında mücadele edecek.

Rakip, Top-6 sıralamasındaki tehlikeli İngiliz dövüşçü

Bu karşılaşma, sinek sıklet (Flyweight) kategorisinin adayları arasındaki en önemli mücadelelerden biri olacak:

  • Rakip kim? Ramazon’un karşısına oktagonda deneyimli ve yetenekli İngiliz dövüşçü Lone Kavana çıkacak;

  • Sıralamadaki gerilim: Kavana şu anda UFC sinek sıklet sıralamasında 6. sıradayer alırken, Özbekistanlı Temirov 7. sıradabulunuyor;

  • Galibiyetin değeri: Bu karşılaşmadaki galibiyet, Ramazon’a sıkletin ilk beşine (Top-5) girme ve şampiyonluk kemeri için doğrudan aday olma fırsatı verecek.

Temirov’un Abu Dabi’deki nakavt serisi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kenti, Ramazon Temirov için gerçek bir uğur arenasına dönüştü:

  • Erceg karşısında etkileyici galibiyet: Özbekistanlı dövüşçü son karşılaşmasını 25 Temmuz’da, eski şampiyonluk adayı Avustralyalı Steve Ercegkarşısında yine burada yaptı;

  • İlk rauntta bitiriş: Temirov bu mücadelede sert darbeleriyle rakibini daha ilk rauntta teknik nakavtla mağlup ederek dünya MMA camiasını sarstı.

Ramazon Temirov, 24 Ekim’deki karşılaşmada galibiyet serisini sürdürerek şampiyonluk unvanına giden yolda bir büyük adım daha atmaya çalışacak.

Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xabi Alonso, Chelsea teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçın ardından duygularını paylaştıXabi Alonso, Chelsea teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçın ardından duygularını paylaştıBugün, 01:59Inter, sezon öncesindeki son maçta Real Betis'i mağlup ettiInter, sezon öncesindeki son maçta Real Betis'i mağlup ettiBugün, 00:58Inter son hazırlık maçında Real Betis'i mağlup ettiInter son hazırlık maçında Real Betis'i mağlup ettiBugün, 00:57Inter, son hazırlık maçında Real Betis'i mağlup ettiInter, son hazırlık maçında Real Betis'i mağlup ettiBugün, 00:36Inter, sezon öncesindeki son hazırlık maçında Real Betis'i mağlup ettiInter, sezon öncesindeki son hazırlık maçında Real Betis'i mağlup ettiBugün, 00:16Inter-Betis maçında gol sesi çıkmadıInter-Betis maçında gol sesi çıkmadıDün, 23:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?