Samsung yarı iletken üretimine yapay zekâyı entegre ediyor

·0·Teknoloji
Samsung yarı iletken üretimine yapay zekâyı entegre ediyor

Samsung Electronics, yarı iletkenler işini yeni bir aşamaya taşımak amacıyla yapay zekâ teknolojilerini üretimin tüm döngüsüne uygulamaya başladı. Maeil Business’ın haberine göre bu stratejik görevi hayata geçirmek üzere iki üst düzey uzman şirkete katıldı. Bu adımın mikroçip tasarımı, teknolojik süreçlerin geliştirilmesi ve doğrudan nihai ürün üretiminin otomatikleştirilmesinde önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni katılan uzmanlar arasında derin öğrenme ve bilgisayarlı görü alanlarında tanınmış bir isim olan Han Bo-hyeon da bulunuyor. Kendisi Seul Ulusal Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde profesör olarak görev yapıyor. Üniversitenin onayladığı anlaşmaya göre çalışmalarının yarısını eğitim kurumunda, diğer yarısını ise Samsung’un yarı iletkenler bölümünde sürdürecek. Temel görevi, yarı iletken araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gelişmiş yapay zekâ modelleri oluşturmak olacak.

Veri mühendisliği ve yapay zekâ sinerjisi

İkinci uzman ise veri mühendisliği alanında deneyimli Han Tae-rin. Kendisi daha önce Meta’da büyük veri mühendisi, Persona’da ise baş geliştirici olarak çalıştı. Samsung bünyesinde yapay zekâ modellerinin doğrudan çalışması için gereken kaliteli ve yapılandırılmış verilerin hazırlanması ve oluşturulması süreçlerini yönetecek. Bu uzmanların görev dağılımı, endüstriyel ölçekte yapay zekânın birbiriyle bağlantılı iki temel unsuru olan algoritmik modelleri ve onları besleyen verileri kusursuz biçimde bir araya getiriyor.

Uzmanlara göre yapay zekâ modelleri, mikroçip tasarımlarını optimize etmede, üretim süreçlerini analiz etmede ve beklenen sonuçları önceden tahmin etmede önemli bir rol oynayacak. Ancak bu sistemlerin verimli çalışabilmesi için kapsamlı biçimde işlenmiş bir veri tabanı gerekiyor. Samsung, bu hazırlık süreçlerini tam da bu alandaki güçlü uzmanların yardımıyla kuruyor.

Gelecek planları ve beklenen sonuçlar

Şirket temsilcilerinin açıklamasına göre Samsung, gelecekte de yapay zekâ ve veri analizi alanlarında önde gelen uzmanları işe almaya devam edecek ve deneyimlerini farklı alanlara dağıtacak. Buna rağmen teknoloji devi, gelecekte kullanılacak model mimarilerini, veri kümelerini, uygulama takvimini veya kesin performans göstergelerini henüz açıklamadı.

Yeni akıllı sistemlerin mikroçip geliştirme süresini, süreçlerin istikrarını ve ortaya çıkabilecek arıza sayısını nasıl etkileyeceğinin mevcut testlerin ardından tam olarak doğrulanması gerekiyor. Bu girişim, Samsung’un küresel pazarlardaki rekabet gücünü daha da artırmayı ve yarı iletken sektöründeki liderlik konumunu güçlendirmeyi amaçlayan uzun vadeli stratejisinin önemli bir parçası.

SamsungYapay ZekâTeknolojiYarı İletkenlerİnovasyon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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