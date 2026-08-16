Islam Makhachev Ian Machado Garry’yi mağlup ederek şampiyonluk kemerini korudu

·1·Spor
Islam Makhachev Ian Machado Garry’yi mağlup ederek şampiyonluk kemerini korudu

ABD’nin Philadelphia kentinin ev sahipliği yaptığı, dünyanın karma dövüş sanatları dünyasında uzun süredir beklenen numaralı UFC 330 turnuvası sona erdi. Gecenin en önemli olayı, yarı orta sıklet şampiyonluğu için yapılan ana karşılaşma oldu.

Oktagonda mevcut şampiyon Rus Islam Makhachev ile bu sıklette sıralamanın ilk basamağında yer alan, tehlikeli İrlandalı rakip Ian Machado Garrykarşı karşıya geldi.

5 rauntluk zorlu mücadele

Turnuva öncesinde yoğun psikolojik baskı ve sert söz düellolarıyla gündeme gelen bu karşılaşma, tüm mesafe boyunca devam etti:

  • Kıyasıya mücadele: Beş raunt üzerinden planlanan şampiyonluk karşılaşması tam 25 dakika sürdü. İki dövüşçü de taktiksel ve fiziksel açıdan tavizsiz bir mücadele ortaya koydu;

  • Makhachev’in üstünlüğü: Islam Makhachev karşılaşma boyunca soğukkanlılığını korudu, isabetli vuruşlar yaptı ve kontrolü elinde tutarak rakibinin etkinliğini başarıyla etkisizleştirdi;

  • Hakem kararı: Karşılaşmanın sonunda yan hakemler, oybirliğiyle galibiyeti mevcut şampiyona verdi.

Yeni sıkletteki ilk tarihî savunma

Bu galibiyet Islam Makhachev için yeni bir sayfa açtı:

  • Kemer korundu: Makhachev, yarı orta sıklette kazandığı şampiyonluk unvanını ilk kez başarıyla savundu;

  • Garry’nin mağlubiyeti: Sıkletin en tehlikeli rakibi olarak görülen İrlandalı dövüşçü, şampiyonluk hayaline ulaşamadı ve şampiyonla karşılaşmasında fırsatı değerlendiremedi.

Makhachev bir kez daha dünyanın en iyi dövüşçülerinden biri olduğunu kanıtlayarak kendi sıkletindeki hâkimiyetini pekiştirdi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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