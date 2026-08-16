UFC 330 turnuvasındaki tüm galibiyetler ve nakavtlar: Kimler kazandı?

·4·Spor
UFC 330 turnuvasındaki tüm galibiyetler ve nakavtlar: Kimler kazandı?

ABD’nin Philadelphia kentinde MMA hayranlarının merakla beklediği bir sonraki büyük UFC 330 numaralı turnuva düzenlendi. Gecedeki iki şampiyonluk mücadelesi ve nakavtlar ile pes ettirmelerle sonuçlanan bir dizi çekişmeli karşılaşma, taraftarların büyük ilgisini çekti.

Turnuvanın ana maçında UFC yarı orta sıklet şampiyonu Islam Makhachev bir numaralı rakip ve yenilgisiz İrlandalı Ian Machado Garryile karşılaşmak için oktagona çıktı. Tam süre devam eden mücadelede Makhachev, hakemlerin puan kararıyla galip gelerek şampiyonluk kemerini başarıyla korudu.

İkinci ana karşılaşmada kadınlar saman sıklet şampiyonu Mackenzie Dern sıralamada beşinci sırada bulunan Gillian Robertsonile mücadele etti ve puan kararıyla üstün gelerek unvanını korudu.

Ana kart sonuçları

Gecenin ana kartında şu sonuçlar alındı:

  • Yarı orta sıklet (şampiyonluk maçı): Islam Makhachev (şampiyon), Ian Machado Garry’yi (#1) puan kararıyla mağlup etti;

  • Kadınlar saman sıklet (şampiyonluk maçı): Mackenzie Dern (şampiyon), Gillian Robertson’ı (#5) puan kararıyla mağlup etti;

  • Hafif sıklet: Jalin Turner, birinci rauntta Kauê Fernandes’i nakavtla (KO-TKO) mağlup etti;

  • Orta sıklet: Mansur Abdul-Malik, ikinci rauntta Dustin Stoltzfus’u pes ettirme (submission) ile mağlup etti;

  • Hafif sıklet: Edson Barboza, ikinci rauntta Esteban Ribovics’i nakavtla (KO-TKO) mağlup etti.

Ön kart sonuçları

Ön kart karşılaşmaları da sürprizlerle ve erken biten mücadelelerle doluydu:

  • Yarı orta sıklet: Chidi Njokuani, Joel Alvarez’i puan kararıyla mağlup etti;

  • Ara sıklet (59 kg): Charles Johnson, üçüncü rauntta Eduardo Chapolin’i pes ettirme ile mağlup etti;

  • Orta sıklet: Donte Johnson, Eric McConico’yu daha ilk rauntta nakavtla (KO-TKO) mağlup etti;

  • Orta sıklet: Vicente Luque, Tre’shawn Gore’u puan kararıyla mağlup etti;

  • Yarı ağır sıklet: Rafael Tobias, üçüncü rauntta Lucas Fernando’yu nakavt etti (KO-TKO);

  • Yarı orta sıklet: Neil Magny, ikinci rauntta Ramiz Brahimaj’ı teknik nakavtla (KO-TKO) mağlup etti;

  • Yarı orta sıklet: Jeremiah Wells, üçüncü rauntta Kırgızistanlı Miktibek Orolbay’ı pes ettirme ile mağlup etti.

Charles Johnson’ın üçüncü rauntta Eduardo Chapolin’i nasıl pes ettirdiğini izleyin:

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UFCIslam MakhachevMackenzie DernPhiladelphia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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