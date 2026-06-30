Koeman Hollanda'daki eleştiriler hakkında: «Umursamıyorum»

·27·Spor
Koeman Hollanda'daki eleştiriler hakkında: «Umursamıyorum»

Hollanda milli takımının 2026 Dünya Kupası'na beklenenden çok daha erken veda etmesinin ardından, teknik direktör Ronald Koeman kendisine yöneltilen sert eleştiri dalgasına karşı net bir tepki gösterdi.

«Oranje» temsilcileri, son 16 turunda Fas engelini dramatik bir şekilde aşamayarak turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.

Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçının sonucu:

Turnuva aşaması

Eşleşme

Normal ve uzatma süresi

Penaltı atışları

Final sonucu

2026 Dünya Kupası. Son 16

Hollanda — Fas

1:1

3:4

Fas bir üst tura yükseldi

«Taraftarların dediği gibi 5 savunmacı ile oynadık...»

Koeman, taktik kararlar ve kamuoyu baskısı hakkında konuşurken, medya ve uzmanların görüşlerinin kendisi için öncelikli olmadığını açıkça belirtti:

«Tüm Hollanda 5 savunmacı ile oynamamız gerektiğini söylüyordu. Tam olarak 5 savunmacı ile sahaya çıktık ama yine de eleştirildik. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri umursamıyorum.

Elbette daha iyi oynayabilirdik. Bazı anlarda takım aşırı derecede geriye çekildi. Savunmada kötü değildik ancak rakibe baskı kurmakta yetersiz kaldık. Böyle maçlarda kendi kalenizin önünde bu kadar fırsat vermemelisiniz. Ancak maç çoktan bitti, artık bunu konuşmanın bir anlamı yok», dedi Koeman.

Başarısızlığın temel nedenleri

Teknik direktör kamuoyu görüşlerini reddetse de, oyundaki sorunları kabul etti. Ona göre Hollanda milli takımının mağlubiyetine şu faktörler neden oldu:

  • Aşırı savunmacı oyun: Takım maç boyunca kendi kalesine çok fazla çekildi ve inisiyatifi Fas'a bıraktı.

  • Pasif pres: Savunma hattı kötü çalışmasa da, rakip oyuncuların topla rahat hareket edebilmesi için sahada çok fazla boş alan bırakıldı.

  • Penaltı atışları: Normal ve uzatma sürelerindeki 1:1'lik skorun ardından, Hollandalılar bu 'sinir harbinde' dayanıklılık gösteremedi (3:4).

Ronald Koeman için bu mağlubiyet ve ardından gelen basın toplantısı, kariyerinin en zor anlarından biri oldu. Taraftarlar ise takım kadrosunun ve taktiğinin çok daha hücumcu olması gerektiği görüşünde ısrarcı.

Ronald KoemanHollandaFas
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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