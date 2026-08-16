Abdulmanap okulunun iki efsanesi: Khabib ve Islam’ın kırdığı rekorlar

Abdulmanap Nurmagomedov’un kurduğu okul, UFC tarihine bir değil, iki büyük şampiyon kazandırdı. Khabib Nurmagomedov oktagonu yenilginin ne olduğunu bilmeden terk ederken, Islam Makhachev hocası Abdulmanap’ın mirasını sürdürmekle kalmadı, bazı istatistiklerde onu geride bırakmayı da başardı.

Karşılaştırma için tek bir sayı yeterli: Islam’ın şampiyonluk maçlarındaki galibiyet sayısı 7, Khabib’in ise 4 olarak biliniyor.

Aynı yuvadan çıkan iki şampiyon

Khabib ve Islam’ın yolları tesadüfen kesişmedi.

İkisi de Abdulmanap Nurmagomedov’un şekillendirdiği Dağıstan güreş okulunda yetişti. Katı disiplin, üst düzey grappling, fiziksel hazırlık ve baskı altında bile plandan sapmamak, daha sonra her iki sporcunun UFC’deki temel silahına dönüştü.

Bu nedenle Khabib kariyerini noktaladıktan sonra gözler büyük ölçüde Islam’a çevrildi.

Soru tekti:

Khabib’in bıraktığı zirveye çıkabilecek miydi?

Bugün bu sorunun kendisi bile eskimeye başladı. Artık tartışma farklı: Islam, hocasının en ünlü öğrencisini bazı istatistiklerde ne kadar geride bırakacak?

Khabib — yenilgisiz tamamlanan bir tarih

Khabib Nurmagomedov’un mirası, her şeyden önce kusursuz profesyonel derecesiyle ilişkilendiriliyor.

Kariyerini yenilgisiz tamamladı ve UFC hafif sıkletinde uzun süre hüküm sürdü.

Şampiyonluk döneminde Conor McGregor, Dustin Poirier ve Justin Gaethje gibi üst düzey rakiplere karşı yaptığı maçlar, tüm MMA dünyasının odağında yer aldı.

Khabib’in en güçlü yönü, rakiplerinin onun nasıl dövüşeceğini neredeyse bilmeleriydi — ancak buna rağmen onu durdurmak son derece zordu.

Islam ise henüz durmuyor

Islam Makhachev’in görevi ise farklıydı.

Khabib sonrası dönemde şampiyonluk baskısını üstlenmesi ve kendi adını bağımsız bir efsaneye dönüştürmesi gerekiyordu.

Makhachev, şampiyonluk maçlarında farklı stillere sahip güçlü rakipleri mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Ardından daha büyük bir hedefe yönelerek ikinci sıklet kategorisinde de şampiyonluk zirvesine çıktı.

Böylece Abdulmanap okulunun bir başka temsilcisi, UFC tarihinde iki sıkletle bağlantılı büyük bir başarıya imza attı.

Rakamları: 7 ve 4

Yayılan infografik, iki sporcunun şampiyonluk maçlarındaki sonuçlarını son derece basit bir şekilde karşılaştırıyor.

Islam Makhachev — 7 galibiyet.

Khabib Nurmagomedov — 4 galibiyet.

Bu sayı, Islam’ın şampiyon olarak ne kadar büyük bir mesafe katettiğini gösteriyor.

Ancak bu karşılaştırmada önemli bir nokta var: Khabib kariyerini görece erken noktaladı. Oktagonda birkaç yıl daha kalsaydı, şampiyonluk maçlarının sayısı da önemli ölçüde artabilirdi.

Bu nedenle bu iki kariyeri yalnızca rakamlarla değerlendirmek, resmin tamamını ortaya koymuyor.

Islam’ın üstünlüğü — daha uzun şampiyonluk yolu

Khabib’in hikâyesi, kusursuz biçimde tamamlanmış bir kariyerin hikâyesi.

Islam’ınki ise hâlâ yazılmaya devam ediyor.

Aralarındaki en büyük fark bu olabilir.

Khabib, 29-0’lık dereceyle ayrıldı ve sporcuların çok nadir başarabildiği bir şeyi yaptı — zirvedeyken durdu.

Islam ise yeni rekorların peşinden gitmeye devam ediyor. Şampiyonluk maçlarının sayısı da genel galibiyet serisi de artıyor.

Abdulmanap’ın en büyük zaferi belki de buydu

Khabib ve Islam söz konusu olduğunda şampiyonluk kemerleri, rekorlar ve büyük maçlar ön plana çıkıyor.

Ancak hikâyelerinin arkasında bir isim daha var — Abdulmanap Nurmagomedov.

O yalnızca bir şampiyon yetiştirmedi.

Öyle bir sistem ve okul kurdu ki ilk büyük şampiyon ayrıldıktan sonra onun yerini bir başka üst düzey sporcu aldı.

Khabib oktagondan ayrıldığında bu okulun hikâyesi sona ermedi.

Aksine, Islam onu yeni bir aşamaya taşıdı.

Khabib mi, Islam mı — hangisi daha büyük?

Bu soruya şimdilik tek bir rakamla yanıt vermek zor.

Khabib’de — yenilgisiz 29-0’lık kariyer, büyük etki ve tarihi maçlar var.

Islam’da ise daha fazla şampiyonluk maçı, uzun bir galibiyet serisi ve iki sıklette zirveye çıkmak gibi başarılar bulunuyor.

Ancak ikisini karşı karşıya koymak yerine, onları aynı büyük spor okulunun iki dönemi olarak görmek de mümkün.

Abdulmanap’ın yuvasından çıkan ilk yavru kuş yenilgisiz uçup gitti. İkincisi ise hâlâ kanat çırpmaya devam ediyor — sınırlarının nerede olduğunu şu an için kimse bilmiyor.

Sizce kariyerinin sonunda Islam Makhachev Khabib Nurmagomedov’dan daha büyük bir miras bırakabilir mi? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.