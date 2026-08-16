Ruben Amorim, eski takımı Manchester United’a karşı sıcak duygular beslediğini söyledi

Polonya’nın Wrocław kentinde oynanan, mücadele ve gol açısından zengin hazırlık maçında Milan, Manchester United’ı 4-2 yenerek farklı bir galibiyet aldı. Goal.com’un haberine göre bu karşılaşma, Milan’ın başındaki Ruben Amorim için ocak ayında İngiliz kulübündeki görevinden ayrılmasının ardından eski takımına karşı çıktığı ilk maçtı. Buna rağmen Portekizli teknik adam, galibiyetin intikam amacı taşımadığını ve Manchester United’ı hâlâ sevdiğini özellikle vurguladı. Goal.com şöyle bildirdi.

Karşılaşma büyük bir mücadeleye sahne oldu. Maçta İngiliz ekibi öne geçti: Savunma oyuncusu Harry Maguire, kornerden gelen topu kafa vuruşuyla Milan ağlarına göndererek takımını öne taşıdı. Ancak İtalyan devi kısa sürede toparlandı ve Samuel Chukwueze’nin golüyle beraberliği sağladı. İlk yarıda iki takım da dengeli bir oyun sergiledi. Savunmadaki bazı hatalar ise her iki teknik direktöre de üzerinde düşünmeleri gereken konular verdi.

İkinci yarıda tempo ve gol şovu

İkinci yarının başlamasıyla sahadaki mücadele daha da kızıştı. 51. dakikada Patrick Dorgu, Manchester United’ı bir kez daha öne geçirse de bu üstünlük uzun sürmedi. Yalnızca altı dakika sonra Alphadjo Cisse skoru yeniden eşitledi. Maçın son bölümünde Milan hücumdaki yüksek verimliliğini gösterdi ve Goncalo Ramos ile Ruben Loftus-Cheek’in golleri sayesinde karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Ruben Amorim, Sky Sport Italia’ya verdiği röportajda maçın eski takımına karşı bir intikam aracı olmadığını kesin bir dille ifade etti. Portekizli teknik direktöre göre Manchester United’daki dönemi istatistiksel açıdan zorlu geçti: 47 maçta yalnızca 15 galibiyet alınırken ligdeki galibiyet oranı yüzde 31,9’da kaldı. Buna rağmen teknik adam geçmişe kırgın olmadığını belirtti.

“Benim için bu sıradan bir maçtı,” diyen Ruben Amorim, sözlerini şöyle sürdürdü: “Milan’la sözleşme imzaladığımdan beri Manchester United’a karşı herhangi bir olumsuz duygu hissetmiyorum. Orada çalışmış olmaktan gurur duyuyorum ve bu kulübü hâlâ seviyorum. Şu anda olmak istediğim yerdeyim ve çok mutluyum. Sadece burada başarılı bir şekilde yoluma devam etmek istiyorum.” Ayrıca karşılaşmanın sezon öncesi hazırlıklar açısından önemli bir aşama olduğunu ve taraftarlara iyi bir futbol izletmenin temel hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Savunma sorunları ve gelecek planları

Hücumdaki performans ve sonuç olumlu olsa da Milan teknik heyeti savunma hattındaki eksikliklerden endişe duyuyor. Amorim, özellikle maçın başında ve ikinci yarının ilk dakikalarında rakibe fazla alan bıraktıklarını kabul etti. Ona göre takım, hem Celtic karşılaşmasında hem de bu maçta kolay goller yiyor ve resmi maçlar başlamadan önce bu hataların düzeltilmesi gerekiyor.

Buna rağmen teknik direktör, takımın genel gelişiminden memnun olduğunu dile getirdi. Galibiyetin yarattığı atmosferin takıma özgüven kazandıracağını ve İtalya Serie A’daki başlangıç öncesinde önemli bir temel oluşturacağını belirtti. Milan sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken Ruben Amorim, yeni takımıyla cesur adımlarla ilerliyor.