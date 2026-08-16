Hakemlerin puan kartları açıklandı: Makhachev-Garry dövüşü nasıl değerlendirildi?

ABD'nin Philadelphia kentinde sona eren UFC 330 numaralı turnuvanın ana maçında, yarı orta sıklet şampiyonu Islam Makhachev ile yenilgisiz rakip Yen Machado Gerri arasındaki mücadelenin resmî hakem puan kartı (scorecard) açıklandı.

Beş raund süren yoğun ve taktiksel mücadelede üç yan hakemin tamamı, oybirliğiyle mevcut şampiyonun net üstünlüğünü kayda geçirdi.

Hakemlerin raundlara göre verdiği puanlar

Açıklanan resmî puan kartına göre üç hakem de galibiyeti Makhachev'e verdi:

Sal D'Amato: Islam Makhachev lehine 49-46 (şampiyon 5 raundun 4'ünde üstün geldi);

Mike Bell: Islam Makhachev lehine 49-46 (şampiyon 5 raundun 4'ünde üstün geldi);

Eric Colon: Islam Makhachev lehine 48-47 (Rus dövüşçünün 3 raunddaki üstünlüğü kayda geçti).

Böylece yan hakemler İrlandalı rakibe mücadele boyunca yalnızca 1 veya en fazla 2 raund verirken, kalan tüm raundlarda Makhachev oktagondaki tam kontrolü elinde tuttu.

UFC tarihinde yeni zirve: üst üste 17 galibiyet

Bu başarılı unvan savunması Islam Makhachev için tarihî bir başarı getirdi:

Mutlak rekor: Bu galibiyetin ardından Islam Makhachev, UFC tarihinde üst üste kazanılan galibiyet serisinin uzunluğu bakımından mutlak rekora ulaştı — 17 galibiyet ;

Liderlik statüsü: 34 yaşındaki şampiyon, dünyanın en iyi dövüşçüsü statüsünü bir kez daha kanıtlayarak en güçlü ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

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