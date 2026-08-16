Enzo Fernández Stamford Bridge'de yuhalandı

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Enzo Fernández Stamford Bridge'de yuhalandı

Londra ekibi Chelsea, yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında Real Sociedad'ı 3-1 yenerek yaz kampını tamamladı. Ancak Goal.com'un haberine göre karşılaşmanın sonucundan çok, takımın orta saha oyuncusu Enzo Fernández'in tribünler tarafından soğuk karşılanması gündem oldu. Arjantin Milli Takımı'nın oyuncusu sahaya çıktığında taraftarlardan yoğun tepki ve ıslıklar yükseldi. Bu haberi Goal.com bildirdi .

Batı Londra'daki stadyumda oluşan bu gergin atmosferin arkasında birkaç faktör bulunuyor. Özellikle futbolcunun son dönemdeki davranışları ve takımdan ayrılmak istediğine dair uzun süredir devam eden söylentiler, taraftarların öfkesini artırdı. Ayrıca basında, orta saha oyuncusunun eski teknik direktörü Enzo Maresca ile yeniden buluşmak için Manchester City'ye transfer olabileceğine dair haberler de yoğun şekilde yer alıyor.

Sahadaki durum ve kaptanlık pazubandı

Karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna dahil olan Enzo Fernández, kendisine yönelik tepkileri daha da artıran bir hamle yaptı. Maç sırasında kaptanlık pazubandını Reece James'ten devraldı; bu karar tribünlerdeki taraftarlar arasında daha fazla tartışmaya yol açtı. Buna rağmen futbolcu maçın sonuna kadar mücadele etti.

Sahada ise Xabi Alonso'nun takıma aşılamaya çalıştığı taktik değişiklikler etkisini göstermeye başladı. Aston Villa'dan transfer edilen ve kulüp rekoru kıran Morgan Rogers, ilk maçında karşılaşmanın başlamasından 11 dakika sonra Chelsea'yi öne geçirdi. Konuk ekipte Jon Aramburu devre arasına kadar dengeyi sağlasa da Chelsea, ikinci yarıdaki etkili hücum performansıyla üstünlüğü ele geçirdi.

João Pedro'nun parlayan performansı

Karşılaşmanın kaderini belirleyen isim Brezilyalı forvet João Pedro oldu. Maçta iki gol atan oyuncu, takımının galibiyetini sağladı. Brezilyalı hücumcu, yaz kampında en iyi performansı sergileyen oyuncu olarak öne çıktı ve hazırlık maçlarındaki gol sayısını yediye yükseltti. İlk golünü Reece James'in kusursuz ortasının ardından kafa vuruşuyla kaydeden João Pedro, 77. dakikada attığı ikinci golle maçın sonucunu kesinleştirdi.

Maçın ardından teknik direktör Xabi Alonso, Enzo Fernández'e yönelik olumsuz tutum hakkında ayrıntılı konuşmak istemedi ve Stamford Bridge'deki ilk galibiyetin olumlu yönlerine odaklandı. İspanyol teknik adam, kulübün resmi internet sitesine verdiği röportajda kendi sahasındaki ilk maçında farklı duygular yaşadığını belirtti.

Teknik direktör, taraftarların takıma ve teknik ekibe gösterdiği büyük ilgiden memnun olduğunu ifade etti. Xabi Alonso, saha ile tribünler arasındaki bağın önemini vurgulayarak milli takımlardan dönen oyuncularla birlikte kadro oluşturma sürecinin doğru yönde ilerlediğini kaydetti.

ChelseaEnzo FernándezXabi AlonsoJoão Pedroİngiltere Premier Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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