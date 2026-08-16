Lionel Messi üst üste üçüncü penaltısını kaçırdı

·1·Spor
Lionel Messi üst üste üçüncü penaltısını kaçırdı

ABD temsilcisi Inter Miami, deplasmanda Nashville SC karşısında 1-8 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Bu karşılaşma Arjantinli forvet Lionel Messi için şanssız geçti ve yıldız futbolcu kariyerindeki tatsız bir rekoru tekrarladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Geodis Park'ta oynanan mücadele ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçti. Karşılaşmanın 23. dakikasında Inter Miami 0-1 gerideyken, penaltı kazanarak skoru eşitlemek için önemli bir fırsat yakaladı. Ancak Lionel Messi'nin 12 metreden yaptığı alçak vuruşu rakip kaleci Brian Schwake kurtardı.

Penaltılarda derin hayal kırıklığı

ESPN'in haberine göre bu başarısızlık, Lionel Messi'nin 2014'ten bu yana üst üste üç penaltıdan yararlanamadığı ilk dönem oldu. Futbolcunun bu konudaki olumsuz serisi, yaz aylarındaki Dünya Kupası elemelerinde Avusturya ve Mısır'a karşı oynanan maçlarda yaptığı hatalarla başlamıştı.

İlk yarının sonunda Telasco Segovia skoru eşitlemesine rağmen, ev sahibi ekip ikinci yarıda maçın kontrolünü ele geçirdi. Hany Mukhtar iki gol atarak üst düzey kalitesini gösterirken, Sam Surridge de topu filelere şık bir şekilde gönderdi. Miami'nin savunma hattı rakibin baskısına dayanamayarak çöktü.

Duygusal yük ve şanssızlık

Bu karşılaşma, Lionel Messi'nin babası ve uzun yıllar menajerliğini yapan Jorge Messi'nin vefatından sonraki ilk kez ilk 11'de başladığı maç oldu. 39 yaşındaki futbolcu, babasının tavsiyeleri olmadan spora nasıl devam edeceğini bilmediğini itiraf ederek büyük bir duygusal baskı yaşıyordu.

Maçın son bölümünde Messi'nin şansı da tersine döndü. İkinci yarıdaki ataklardan birinde yaptığı vuruş gol çizgisini geçmeden iki direğe birden çarparak geri döndü. Bir başka pozisyonda ise attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Karşılaşmanın sonunda ev sahibi ekip bir gol daha atarak farklı galibiyetini perçinledi.

Lionel MessiInter MiamiMLSFutbolNashville SC
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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