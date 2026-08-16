SpaceX iki Falcon 9 roketini rekor sürede uzaya fırlattı

·0·Teknoloji
SpaceX iki Falcon 9 roketini rekor sürede uzaya fırlattı

Havacılık ve uzay sektöründe yeni bir hız rekoru kırıldı: ixbt.com’un haberine göre, Elon Musk’a ait SpaceX şirketi yalnızca 38,5 dakika arayla iki Falcon 9 roketini başarıyla fırlatmayı başardı. Bu ardışık yörünge fırlatmaları, küresel uzay sektöründe lojistik ve teknolojik hazırlık düzeyinin ne kadar geliştiğini gösteren önemli bir adım oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu operasyon 15 Ağustos’ta gerçekleştirildi. İlk olarak Florida’daki Cape Canaveral’dan, bir sonraki Globalstar grubuna ait sekiz uydunun alçak yörüngeye taşınmasını sağlayan roket uzaya fırlatıldı. Bu görevde B1090 model ilk kademe kullanıldı ve kademe on dördüncü uçuşunu başarıyla tamamladı.

Uzay hızı ve kademelerin geri dönüşü

Uçuşun başlamasından yaklaşık sekiz dakika sonra Falcon 9 roketinin ilk kademesi başarıyla Dünya’ya döndü. Kademe, yaklaşık on mesafedeki Landing Zone 40 iniş alanına yumuşak bir şekilde indi. Bu fırlatma, bu yıl Florida’nın Uzay Kıyısı’ndan gerçekleştirilen elli ikinci yörünge fırlatması olarak tarihe geçti.

İlk roket hâlâ uzayda uçuşunu sürdürerek üst kademe görevini yerine getirirken SpaceX uzmanları, Kaliforniya’daki Vandenberg Üssü’nde ikinci fırlatma için yoğun hazırlık yapıyordu. İkinci Falcon 9 taşıyıcı roketi, ABD Uzay Kuvvetleri’ne ait gizli bir yükü yörüngeye taşıdı.

Önemli bir tarihî dönüm noktası

USSF-366 olarak adlandırılan bu gizli görev kapsamında uzaya gönderilen yükün amacı ve içeriği şimdilik gizli tutuluyor. Resmî kurumlar ve şirket temsilcileri bu konuda ek bilgi vermedi.

İkinci roketin bünyesinde kullanılan B1088 kademesi de görevini kusursuz bir şekilde yerine getirdi. Fırlatmanın ardından Pasifik Okyanusu’ndaki Of Course I Still Love You adlı otonom deniz platformuna başarıyla indi.

Bu başarılı iniş, SpaceX için bir başka büyük başarı daha getirdi. Bildirildiğine göre bu iniş, Falcon roketlerinin ilk kademelerinin Dünya’ya geri döndürüldüğü tarihteki 650. başarılı iniş olarak kayıtlara geçti.

SpaceXFalcon 9RoketUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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