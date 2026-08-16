Sahadan çıkan top kazaya yol açtı: Uruguay'da sıra dışı olay!

Güney Amerika futbolunda nadiren görülen ilginç ve aynı zamanda tehlikeli bir olay kayıtlara geçti. Uruguay İkinci Ligi kapsamında oynanan resmi bir maç sırasında sahadan çıkan top, doğrudan karayolunda meydana gelen trafik kazasına neden oldu.

Bu olağanüstü olay «Uruguay Montevideo» ile «Paysandu» arasındaki mücadele sırasında yaşandı.

Stadyum dışında kaza ve 20 dakikalık trafik yoğunluğu

Maçın kritik anlarında futbolculardan birinin sert şutunun ardından top tribünleri aşarak yakındaki karayoluna düştü:

Beklenmedik darbe: Yolun taşıt trafiğine açık bölümüne düşen top, hareket halindeki araçlardan birine çarparak yolda beklenmedik bir kazaya yol açtı;

Trafiğin felç olması: Trafik kazasının ardından bu caddedeki araç trafiği yaklaşık 20 dakika boyunca tamamen durdu ;

Can kaybı ve yaralanma yok: Neyse ki beklenmedik trafik kazası sonucunda kimse yaralanmadı ve ciddi bir hasar meydana gelmedi.

Yerel polis ve ilgili ekipler duruma hızla müdahale ederek kısa sürede yoldaki trafik akışını yeniden sağlamayı başardı.

Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve bu makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlar üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.