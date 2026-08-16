29 galibiyet: Makhachev ve Nurmagomedov MMA tarihinde yeni bir sayfa açtı

·13·Spor
29 galibiyet: Makhachev ve Nurmagomedov MMA tarihinde yeni bir sayfa açtı

ABD’nin Philadelphia şehrinde düzenlenen UFC 330 numaralı turnuvada yarı orta sıklet şampiyonu Islam Makhachev sıkletin 1 numaralı rakibi olan İrlandalı Ian Machado Garryoybirliği kararıyla mağlup etti.

Bu başarı, şampiyonluk kemerinin bir sonraki savunması olmanın yanı sıra Islam Makhachev’in profesyonel dövüş kariyerinde önemli bir istatistiksel zirveye ulaşmasını sağladı.

29 galibiyet: Nurmagomedov’un derecesine ulaştı

Makhachev bu başarıyla yakın arkadaşı ve eski UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov’un kariyeri boyunca elde ettiği toplam galibiyet sayısına ulaştı:

  • Makhachev’in rekoru: 34 yaşındaki şampiyonun hanesinde artık 29 galibiyet ve yalnızca 1 mağlubiyet bulunuyor;

  • Khabib’in derecesi: Khabib Nurmagomedov ise kariyerini oktagondan 29-0 derecesiyle, namağlup bir dövüşçü olarak tamamlamıştı;

  • Abdulmanap Nurmagomedov’un mirası: Her iki şampiyon da çocukluklarından beri birlikte büyüdü ve merhum efsanevi antrenör Abdulmanap Nurmagomedov’un eğitimi ve okulunda yetişen dövüşçüler arasında yer alıyor.

Yeni sıkletteki ikinci büyük sınav

Garry’ye karşı gerçekleşen mücadele, Makhachev’in yeni sıkletteki ikinci resmi maçı oldu:

  • Kemer savunması: Rus dövüşçü, yarı orta sıklete geçmesinin ardından sıkletin en tehlikeli ve namağlup rakibine karşı beş raunt boyunca üstün kontrol sergileyerek şampiyonluk unvanını başarıyla korudu;

  • Tarihî üstünlük: Islam Makhachev, modern UFC tarihinde iki farklı sıkletteki hâkimiyetini kanıtlayarak mutlak sıralamanın liderlerinden biri olmayı sürdürüyor.

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İslam MahaçevHabib NurmagomedovUFCIan Machado GarryPhiladelphia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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