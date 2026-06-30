Neuer şok mağlubiyet sonrası Almanya'nın temel sorununu açıkladı

Almanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'a penaltı atışları sonucunda mağlup olarak turnuvadan elendi. Maç sonrası 40 yaşındaki kaleci Manuel Neuer, takımın en büyük eksikliğinin ne olduğunu açıkça dile getirdi.

Onun görüşüne göre, Almanya'nın sadece şansa değil, aynı zamanda hücumda yeterince tehlikeli pozisyonlara da ihtiyacı vardı.

«Hepimiz çok üzgünüz»

Neuer, maçtan sonra takım içindeki atmosferin oldukça ağır olduğunu gizlemedi.

«Hepimiz çok üzgünüz. Bugün galibiyet için hem güç hem de şans eksikti» dedi.

Almanya, grup aşamasını birinci sırada tamamladığı için Paraguay karşısında favori olarak görülüyordu.

Asıl sorun neredeydi?

Manuel Neuer, Almanya'nın maç boyunca rakip kalesi önünde yeterince tehlike yaratamadığını vurguladı.

Kaleci, «En temel sorun, çok az gol pozisyonu üretmiş olmamızdı» ifadelerini kullandı.

Takım topa daha fazla sahip olsa da, bu üstünlüğü gollere çeviremedi.

«Böyle bir rakibi yenmemiz gerekiyordu»

Neuer, sonuçtan ziyade Almanya'nın genel oyunundan daha memnuniyetsiz olduğunu belirtti.

«Beni daha çok maçın kendisi endişelendiriyor. Böyle bir rakibi kesinlikle yenmemiz gerekiyordu» dedi.

Bu sözler, takımın kendi potansiyelini tam olarak kullanamadığını gösteriyor.

Penaltılar Almanya'ya pahalıya patladı

Normal süre ve uzatmalar 1-1 eşitlikle sonuçlanınca, kazanan penaltı atışlarıyla belirlendi.

Paraguay, belirleyici vuruşları daha isabetli yaparak 4-3 galip geldi.

İstatistik Sonuç Maç Almanya — Paraguay Normal süre skoru 1:1 Penaltı atışları 3:4 Sonuç Almanya turnuvadan elendi

Almanya için bir başka zor Dünya Kupası

2014 şampiyonluğundan sonra Almanya, üst üste üçüncü Dünya Kupası'nda da beklenen sonucu alamadı.

Bu kez takım gruptan birinci olarak çıksa da, play-off'un ilk aşamasında takıldı.

Sizce Almanya'nın temel sorunu hücumdaki verimsizlik mi yoksa psikolojik baskı mı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.