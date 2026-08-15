Christopher Nkunku'nun kariyerine devam edebileceği kulüpler açıklandı

Fransız forvet Christopher Nkunku'nun yakın zamanda takımını değiştirmesi bekleniyor. Bunun nedeni, teknik direktör Ruben Amorim'in onu planlarına dahil etmemesi ve oyuncunun satış listesine konulması. Matteo Moretto'nun haberine göre İtalya ve Almanya'nın önde gelen kulüpleri oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

1997 doğumlu forvetin 2025 yazında Milan'a katıldığı biliniyor. Ancak takımdaki değişiklikler ve teknik direktörün taktik tercihleri nedeniyle oyuncunun Milan'daki kariyeri beklenenden çok daha kısa sürdü ve kendisi A takımın dışında bırakıldı.

Nkunku şu anda Polonya'da Manchester United'a karşı oynanacak hazırlık maçının kadrosuna alınmadı. Ayrıca oyuncunun cuma günü kişisel nedenlerle Milanello tesislerinden ayrıldığı bildirildi. Bu durum, onun kısa süre içinde başka bir takıma transfer olma ihtimalini daha da artırıyor.

Transfer piyasası ve başlıca adaylar

GOAL.com'un haberine göre, oyuncuyla ilgili transfer söylentileri güçlenirken Roma ve Manchester United'ın yanı sıra Almanya'nın iki üst düzey kulübü RB Leipzig ile Borussia Dortmund da yarışa katıldı. Bu takımlar son saatlerde transfer için girişimlere başladı.

RB Leipzig için bu transfer gerçek anlamda sansasyonel bir dönüş olabilir. Nkunku, 2022/2023 sezonunda kariyerinin zirvesine tam da bu Alman kulübünde ulaşmış ve gösterdiği etkileyici performanslar sayesinde transfer edilmişti.

Milan, oyuncuyu geçen yaz transfer etmek için 37 milyon avro harcamış ve 5 milyon avro tutarında bonuslar belirlemişti. Ancak bu bonuslar gerçekleşmedi. Kulüp, mali kayıp yaşamamak için oyuncuyu en az 30 milyon avroya satmayı veya en az 22,6 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

Mevcut piyasa koşullarında bu rakamlar yüksek görünse de uzmanlar bunu imkânsız olarak değerlendirmiyor. Ruben Amorim tarafından kadro dışı bırakılan oyuncular arasında Fransız forvet, şu anda transfer piyasasında en yüksek talep gören isim konumunda.