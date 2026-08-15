«Al-Hilal»den yeni bir "bomba": «Chelsea» yıldızı teklifi kabul etti!

Yaz transfer döneminde bir sonraki büyük anlaşma resmileşmenin eşiğinde. Suudi Arabistan Pro League devi «Al-Hilal» Londra ekibi «Chelsea» ve Portekiz Millî Takımı'nın hücum kanadı oyuncusu Pedro Netotransfer etmeye çok yakın.

Tanınmış spor muhabiri ve gazeteci Sacha Tavolieri26 yaşındaki Portekizli futbolcunun Riyad kulübünün kişisel sözleşme teklifini tamamen kabul ettiğini bildirdi.

60 milyon avroluk anlaşma: Kulüpler uzlaşmaya yakın

Taraflar arasındaki resmî görüşmeler şu anda kritik aşamaya girdi:

«Chelsea»nin talebi: Londralılar kanat oyuncuları için yaklaşık 60 milyon avro bonservis bedeli elde etmek istiyor;

«Al-Hilal»in tutumu: Suudi kulübünün yönetimi, transfer bedeli konusunda İngiliz ekibiyle kısa süre içinde uzlaşmaya varılacağına ve anlaşmanın başarıyla tamamlanacağına tamamen inanıyor;

Son adım: Kişisel sözleşmenin şartları üzerinde anlaşmaya varıldığı için, finansal garantilerin çözülmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.

Pedro Neto'nun «Stamford Bridge»deki kariyeri

Hızlı Portekizli kanat oyuncusu, «Chelsea»ye Ağustos 2024'te katıldı. «Maviler»in ana hücum silahlarından biri olarak önemli maçlarda forma giydi:

Premier League performansı: Geçen sezon İngiltere Premier League'de toplam 34 maç ta sahaya çıktı;

Üretkenlik: Kişisel hanesine 5 gol ve 6 asist (toplam 11 skor katkısı) yazdırdı.

Bu transfer gerçekleşirse Pedro Neto'nun «Al-Hilal»in hücum hattını daha da güçlendirmesi ve Suudi Arabistan Ligi ile AFC Şampiyonlar Ligi'nde kulübün başlıca yıldızlarından biri olması bekleniyor.

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