Inter, sezon öncesindeki son hazırlık maçında Real Betis ile karşılaşacak

İtalya temsilcisi Inter, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçını oynamak için Bari'ye gitti. Goal.com'un haberine göre Milano ekibi, San Nicola Stadı'nda İspanya'nın Real Betis takımına karşı sahaya çıkacak. Bu karşılaşma, resmi başlangıç öncesinde teknik direktörün taktik planlarını test etmesi için son fırsat olacak. Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere Inter için 2026/2027 sezonunun resmi başlangıcına çok az kaldı. Takım, tam yedi gün sonra, 23 Ağustos Cumartesi günü sahasında Monza'yı konuk edecek. San Siro'daki bu açılış maçından önce Bari'deki hazırlık karşılaşması, teknik heyet için kritik önem taşıyor.

Kadro gelişmeleri ve odak noktası

Teknik direktör Chivu'nun bu maçta, Monza karşısında forma giymesi beklenen ilk 11 oyuncularını test etmesi planlanıyor. Ancak uzmanların ve taraftarların asıl ilgisi, dün resmi olarak açıklanan yeni futbolcu Spens'ten ziyade takıma daha geç katılan ve henüz hiçbir maçta forma giymeyen deneyimli oyuncuların fiziksel durumuna çevrilmiş durumda.

Özellikle takımın yıldızları Stones, Lautaro ve Thuram'ın hazırlık düzeyi teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor. Bu oyuncuların sezon öncesi maçlarında forma giymemesi teknik direktör için bir anlamda baş ağrısı olmuştu. Bu nedenle bugünkü karşılaşma, onların maç ritmini yeniden kazanmaları açısından önemli bir temel oluşturacak.

Muhtemel kadrolar ve maç detayları

Karşılaşma öncesinde her iki takımın beklenen ilk 11'leri de belli oldu. Buna göre ev sahibi ekibin 3-5-2 taktik dizilişiyle sahaya çıkması bekleniyor:

Kaleci: Martinez

Defans: Bisseck, Akanji, Bastoni

Orta saha: Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco

Forvet: Esposito, Bonny

Teknik direktör: Chivu

Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis'in ise maça 4-2-3-1 dizilişiyle başlaması bekleniyor. İspanyol ekibinin kadrosunda Valles, Bellerin, Natan, Bartra, Fran Garcia'nın yanı sıra Isco ve Antony gibi deneyimli futbolcuların forma giymesi bekleniyor.

Karşılaşma yerel saatle 19.30'da Bari'deki San Nicola Stadı'nda başlayacak. Bu maç, İtalya devinin sezon öncesi hazırlıklarını başarıyla tamamlayıp resmi karşılaşmalara ne durumda gireceğini gösterecek.