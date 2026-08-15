Chelsea hazırlık maçında Real Sociedad'ı mağlup etti

Xabi Alonso, Chelsea teknik direktörü olarak ilk galibiyetini alırken takımının sezon öncesi hazırlıklarını Real Sociedad karşısında elde edilen zorlu 3-1'lik zaferle tamamladı. Goal.com'un haberine göre, taktik açıdan ilgi çekici geçen karşılaşma, tribünlerde orta saha oyuncusu Enzo Fernández'e yönelik farklı tepkilerle de akıllarda kaldı. Londra'daki bu mücadele, Aristokratlar için yeni sezon öncesindeki son aşamaydı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Teknik adam, hazırlık maçlarında üst üste üçüncü kez 3-4-3 dizilişini kullandı. Daha önce Bayer Leverkusen ile Almanya'da tarihi bir lig şampiyonluğu kazanan bu sistemin, Chelsea için de temel oyun düzenine dönüşmeye başladığı görülüyor. Bu taktik değişiklik, yaz transfer döneminde takıma katılan yeni futbolcular Morgan Rogers ve Maxence Lacroix'ye sahada ilk kez kendilerini gösterme fırsatı sundu.

Morgan Rogers fırtına gibi başladı

Takıma yüksek bonservis bedeliyle katılan Morgan Rogers, karşılaşmanın ilk on dakikasında etkisini göstererek perdeyi açtı. Ancak ilk yarı Chelsea için kusursuz geçmedi. Ev sahibi ekip rakibin presi karşısında zorlandı ve daha geride konumlandı. Bunun sonucunda İspanyol konuk ekip inisiyatifi ele aldı ve devre arasına kadar Jon Mikel Aramburu'nun ceza sahası dışından çektiği isabetli şutla skoru dengeledi.

İkinci yarıya tamamen farklı bir ruh haliyle çıkan Londra ekibi, maçın kontrolünü kendi lehine çevirmeyi başardı. İkinci yarının başlamasından yalnızca iki dakika sonra João Pedro takımını yeniden öne geçirdi. Brezilyalı forvet, kaptan Reece James'in isabetli ortasını kafayla ağlara göndererek tribünleri sevince boğdu.

João Pedro'nun dublesi ve Enzo Fernández etrafındaki durum

Karşılaşma boyunca etkili olan João Pedro, 77. dakikada maçtaki ikinci, sezon öncesi kampındaki ise yedinci golünü attı. Bu gol maçın kaderini fiilen belirledi ve Chelsea'nin sahadan galibiyetle ayrılmasını sağladı. Ancak karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri 62. dakikada yaşandı.

Yedek kulübesinden oyuna giren Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernández, taraftarlar tarafından hem alkışlarla hem de ıslıklarla karşılandı. Bunun nedeni, Manchester City ile ilgili transfer söylentileri ve milli takımdaki hedefe yönelik açıklamalarıydı. Buna rağmen maç boyunca taraftarların tepkisi azaldı ve oyuncunun adı yeniden her zamanki gibi desteklenmeye başladı.