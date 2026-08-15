Inter, sezon öncesindeki son hazırlık maçında Real Betis ile karşılaşacak

İtalya temsilcisi Inter, 2026/2027 sezonu öncesindeki son hazırlık maçını oynamaya hazırlanıyor. Goal.com’un haberine göre takım, bugün Bari’deki San Nicola Stadyumu’nda İspanya’nın Real Betis ekibiyle karşılaşacak. Bu mücadele, teknik direktör Cristian Chivu için resmi müsabakalar başlamadan önce kadrodaki son eksikleri belirlemek ve oyuncuların fiziksel durumunu test etmek açısından büyük önem taşıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Inter’in yeni sezonundaki resmi başlangıca yalnızca bir hafta kaldı. Takım, Serie A’nın ilk haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü sahasında Monza ile karşılaşacak. San Siro’daki bu mücadele, Milano ekibi için ligdeki ilk ciddi adım olacak. Bu nedenle bugün Real Betis’e karşı oynanacak hazırlık maçı, teknik heyet için ilk 11’i ve taktik planları son hâline getirme yolundaki son fırsat niteliğinde.

Kadrodaki değişiklikler ve odak noktası

Edinilen bilgilere göre teknik direktör Cristian Chivu’nun, Monza maçında kullanmayı planladığı as kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Ancak takımın yeni transferi Spence, dün resmen açıklanmış olmasına rağmen bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca forvet Thuram henüz en iyi fiziksel durumuna ulaşamadığı için teknik heyet oyuncuyu riske etmemeye karar verdi.

Öte yandan asıl odak noktası, şimdiye kadar sahaya çıkmayan Stones ve Lautaro’nun fiziksel durumları olacak. Her iki oyuncunun da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Bu durum, oyuncuların kademeli olarak ilk 11’e dönme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Resmi kadrolar ve takım listeleri

Karşılaşma için her iki teknik direktör de en uygun kadrolarını seçti. Ev sahibi Inter’in 3-5-2 taktik dizilişiyle sahaya çıkacağı açıklandı:

Inter ilk 11’i: J. Martinez; Bisseck, Bovio, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Esposito, Bonny.

J. Martinez; Bisseck, Bovio, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Esposito, Bonny. Inter yedekleri: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Mkhitarian, Akanji, Pavard, Dimarco, Iddrissou.

Karşılaşmayı yönetecek İspanyol ekip Real Betis’in ise 4-2-3-1 dizilişiyle oynaması bekleniyor:

Real Betis ilk 11’i: Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Hernandez.

Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Hernandez. Real Betis yedekleri: Manu Gonzalez, D. Llorente, Iker, Fidalgo, V. Gomez, Deossa, Isco, Junior Firpo, Pablo Garcia, Bouaré, Ortiz.

Bari’deki San Nicola Stadyumu’nda yerel saatle 19.30’da başlayacak karşılaşma, iki takım için de yeni sezon öncesinde son taktik değerlendirmeleri yapma fırsatı sunacak. Sahadaki her hareket ve oyuncuların durumu, gelecek haftaki resmi maçlar öncesinde taraftarların ve uzmanların odağında olacak.