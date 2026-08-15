Inter ve Real Betis maçında gol sesi çıkmadı

·27·Spor
Inter ve Real Betis maçında gol sesi çıkmadı

Goal.com'un haberine göre, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçına çıkan Inter, Real Betis ile oynadığı karşılaşmada berabere kaldı. Bari'deki San Nicola Stadyumu'nda oynanan mücadele, takımların resmi turnuvalar öncesinde kendi durumlarını bir kez daha test etmesi açısından büyük önem taşıdı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İtalya şampiyonasının yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kala bu karşılaşma, Milano ekibi için hazırlıkların son aşamasını oluşturdu. Nitekim Inter'in ilk resmi maçını gelecek cumartesi günü kendi sahasında Monza'ya karşı oynaması planlanıyor ve bu mücadeleye tam yedi gün kaldı.

Chivu'nun kadro arayışları

Sezonun başlangıcı öncesinde teknik direktör Cristian Chivu, ideal kadro konusunda denemelerini sürdürüyor. Uzman çalıştırıcının takımın en iyi kombinasyonunu bulmaya çalıştığı, kamp dönemindeki son maçta da açıkça görüldü.

Karşılaşma öncesinde başlıca dikkat, yeni transferlere ve sakatlıklarının ardından iyileşme sürecinde olan oyuncuların durumuna çevrilmişti. Özellikle kısa süre önce takıma katılan Spence ile henüz ideal fiziksel formuna ulaşamayan Thuram bu maçta forma giyemedi.

Bunun yanı sıra Stones ve Lautaro gibi takımın önemli isimleri de yedek kulübesinde bırakıldı ve karşılaşmaya ilk dakikalardan itibaren dahil edilmedi. Teknik ekip, oyuncuların fiziksel durumunu dikkatle değerlendirerek onları önemli maçlar için korumayı tercih etti.

Kadrolar ve maçın görünümü

Cristian Chivu, bu karşılaşmada öğrencilerini 3-5-2 taktik dizilişiyle sahaya sürdü. Kaleyi J. Martinez korurken savunma hattında Bisseck, Bovio ve Bastoni görev yaptı.

Orta sahada Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski ve Carlos Augusto görev alırken hücum hattında Esposito ile Bonny ikilisi fırsat kolladı. Yedek kulübesinde ise Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Mkhitaryan, Akanji, Pavard, Dimarco ve Iddrissou yer aldı.

Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis ise 4-2-3-1 dizilişini tercih etti. Kaleyi Valles korurken savunmada Bellerin, Bartra, Natan ve Fran García görev aldı. Orta sahada Facundo Bernal ile Marc Roca oynarken hücumun arkasında Antony, Fornals ve Riquelme görev yaptı. İleri uçta ise Hernandez, santrfor olarak sahaya çıktı.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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