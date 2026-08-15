Asus, Nvidia RTX Spark dizüstü bilgisayarlarına yönelik ilk talepten memnun

·9·Teknoloji
Asus, Nvidia RTX Spark dizüstü bilgisayarlarına yönelik ilk talepten memnun

Asus, Nvidia RTX Spark platformlarını temel alan yeni nesil dizüstü bilgisayarlar için planlanan ilk üretim hacimlerinin tamamen rezerve edildiğini açıkladı. Haberi ixbt.com duyurdu. Bu gösterge, pazarın ve perakende ağlarının bu tür cihazlara büyük ilgi gösterdiğine işaret ediyor. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Şirket temsilcilerine göre, satış oturumlarından birindeki soru-cevap sırasında pazar tepkisinin beklenenden de yüksek olduğu kabul edildi. Bu durum son tüketiciler arasındaki nihai talebi tam olarak göstermese de başlıca iş ortakları ve distribütörlerin yüksek iyimserliğine işaret ediyor.

Beklenenden yüksek ilginin nedenleri

Asus şu ana kadar bu dizüstü bilgisayarların kesin sayısı veya planlanan toplam üretim adedi hakkında kamuoyuna bilgi vermedi. Buna rağmen, perakendecilerin ilk partiyi tamamen satmış olması ürüne duyulan güvenin yüksek olduğunu doğruluyor.

Uzmanlara göre yeni RTX Spark sistemleri mobil bilgisayar pazarında ciddi değişimlere yol açabilir. Bu teknolojinin kullanıcılara yüksek performans ve enerji verimliliği sunması bekleniyor; bu da ürüne olan talebi daha da artırabilir.

Piyasaya çıkış tarihi ve fiyatlar

Bu tür dizüstü bilgisayarların yıl sonuna kadar satışa sunulması planlanıyor. Ancak cihazların fiyatına ilişkin henüz kesin rakamlar açıklanmadı. Buna rağmen uzmanlar, gelişmiş teknolojik çözümler ve Nvidia platformunun özgünlüğü nedeniyle bu modellerin ucuz olmayacağını tahmin ediyor.

Asus'un bu alandaki gelişime özel önem verdiği ve gelecekte üretim hacmini artırma seçeneklerini değerlendirmesinin beklendiği belirtiliyor. Cihazların pazara girmesiyle rekabet ortamının daha da kızışacağı ve teknolojik yeniliklerin hız kazanacağı kesin görünüyor.

AsusNvidiaDizüstü BilgisayarlarRTX SparkTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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