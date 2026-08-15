Milan, yazın son hazırlık maçında Manchester United'ı mağlup etti

İtalya Serie A'da yeni sezon öncesindeki son yaz hazırlık maçı, Polonya'nın Wrocław kentinde oynandı. Milan, Manchester United'ı 4-2'lik net bir skorla mağlup etti. ixbt.com'un aktardığına göre bu karşılaşma, Milan'ın başantrenörü için 23 Ağustos'ta Torino'ya karşı oynanacak Serie A'nın ilk hafta maçı öncesinde takımın oyununu şekillendirmek adına önemli bir sınav oldu. Goal.com haber veriyor.

Kadronun sakatlıklar ve transfer piyasası nedeniyle biraz kısıtlı olmasına rağmen, sahadaki oyunda hem olumlu işaretler hem de üzerinde durulması gereken noktalar görüldü. Özellikle yeni transferler ve bazı futbolcuların performansı taraftarlar ile uzmanlar üzerinde büyük bir izlenim bıraktı.

Liderler ve öne çıkan isimler

Milan formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Gonçalo Ramos, ilk golünü atmayı başardı. Forvet oyuncusu, kafa vuruşuyla kaydettiği golün yanı sıra Chukwueze ve Loftus-Cheek'e iki harika asist yaptı. Ramos, sahadaki akıllı hareketleriyle 10 numara gibi oynayarak takımına katkı sağladı.

Ayrıca maçın en iyi oyuncusu seçilen Chukwueze, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Oyunu genişleterek rakip savunmayı yarmada en önemli silah hâline geldi. Özellikle kilit pasları takımın galibiyetinde belirleyici oldu ve yeni 3-4-2-1 sisteminde kendini göstermeye başladı.

Gençler ve beklenmedik olumlu keşifler

Sahadaki aktif oyunlarıyla öne çıkan diğer futbolcular hakkında da olumlu değerlendirmeler yapıldı:

Jashari — merkezde top mücadelesine girerek top kazanma ve pres yapma konusunda aktif rol oynadı.

Cissé — ilk yarıda hücumdaki niyetini gösterdi ve Chukwueze'nin pasının ardından güzel bir gole imza attı.

Torriani — yaz dönemini harika geçiren kaleci, bu kez de Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'in penaltısını kurtardı ve birkaç önemli kurtarış daha yaptı.

Bu galibiyet, Milan'a Serie A'nın yeni sezonu öncesinde özgüvenini yeniden kazanma ve taktik planlarını son kez değerlendirme fırsatı verdi.