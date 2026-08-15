Manchester City, Rodri’nin Yerini Doldurmak İçin Yeni Sorunlarla Karşılaştı

İngiltere’nin Manchester City kulübü, orta saha oyuncusu Rodri’nin aniden oluşturabileceği boşluğu doldurmak için aday ararken beklenmedik zorluklarla karşılaştı. Haberlere göre deneyimli İspanyol futbolcunun kariyerine Barcelona’da devam etme ihtimali oldukça yüksek ve Katalanlar onu kadrosuna katmak için şimdiden üç teklif gönderdi. Goal.com haber veriyor.

Spor yayın kuruluşunun aktardığına göre Manchester City, Rodri’nin ayrılması durumunda onun yerine Chelsea orta saha oyuncusu Enzo’yu başlıca seçeneklerden biri olarak değerlendiriyordu. Ancak Londra kulübünün daha önce belirlediği şartlar ve süreler değişti, bu da transfer sürecini daha da zorlaştırdı.

Chelsea’nin Şartları ve Süreleri Değiştirmesi

Londra ekibi daha önce Enzo’yu göndermek için 120 milyon sterlinlik bir teklifi kabul etmeye hazır olduğunu belirtmiş ve bir son tarih belirlemişti. Ancak bu süre doldu ve Manchester City söz konusu miktarı masaya koyamadı.

Bunun sonucunda Chelsea, futbolcunun satışıyla ilgili daha önce üzerinde anlaşmaya varılan şartları geri çekti. Londra kulübü artık orta saha oyuncusunun 2026-2027 sezonunda da Stamford Bridge’de kalmasını bekliyor.

Transfer Piyasasındaki Belirsizlik

Buna rağmen The Telegraph ve tanınmış transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Manchester City bu transfer seçeneğinden tamamen vazgeçmiş değil. Durumun tamamen belirsiz bir sürece girmesi, görüşmelerin önümüzdeki günlerde yeniden başlamasını mümkün kılıyor.

İngiliz kulübü bir kez daha girişimde bulunmaya karar verirse bu kez transfer şartlarını sıfırdan, yani herhangi bir ayrıcalıklı anlaşma olmadan yeniden müzakere etmek zorunda kalacak.