Meksika, Ekvador'u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

·36·Spor
Meksika, Ekvador'u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Meksika ve Ekvador millî takımları karşı karşıya geldi. Ev sahipleri, ilk yarıda attıkları iki golle 2-0'lık net bir galibiyet alarak turnuvadaki yolculuklarına devam etti.

Meksika, maçın kaderini ilk 31 dakika içinde neredeyse belirledi. Julian Quiñones ve Raul Jimenez'in isabetli vuruşları, takıma bir üst tur biletini getirdi.

Quiñones skoru açtı

Maçın ilk dakikalarından itibaren Meksika inisiyatifi ele almaya çalıştı. Ev sahipleri topa daha fazla hakim olarak Ekvador savunuması üzerinde yüksek baskı kurdu.

22. dakikada Meksikalılar üstünlüklerini gole çevirdi. Julian Quiñones, atağı isabetli bir vuruşla tamamlayarak takımını öne geçirdi.

Bu golden sonra da Meksika geri çekilmedi ve rakip kaleye baskısını sürdürdü.

Jimenez üstünlüğü perçinledi

31. dakikada Raul Jimenez, Ekvador savunmasındaki sıradaki hatadan yararlanarak skoru 2-0'a getirdi.

Tecrübeli forvetin golü, Meksika'nın oyunu kontrolü altında tutmasına olanak sağladı. İlk yarının sonuna kadar Ekvador durumu değiştirmeye çalışsa da ciddi bir tehlike yaratamadı.

Ekvador devre arasından sonra oyunu güçlendirdi

İkinci yarının başında Ekvador teknik heyeti birkaç oyuncu değişikliği yaptı. Angelo Preciado ve Medina'nın oyuna girmesiyle takımın hücumdaki etkinliği artırılmaya çalışıldı.

Ekvador topla daha fazla hareket etmeye başladı ancak Meksika savunması güven verdi. Ev sahipleri rakibe uygun fırsatlar yaratma şansı vermedi ve skor üstünlüğünü korudu.

Maçın son dakikalarında Ekvadorlu futbolcular sinirli hareketler sergiledi. 90+5. dakikada Piero Hincapié kırmızı kart görerek takımını sahada bir kişi eksiltti.

Meksika'nın bir sonraki rakibi kim olacak?

Böylece Meksika, Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi.

Ev sahipleri, son 16 turunda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.

Meksika bu mücadelede sadece sonuçla değil, aynı zamanda oyun yönetimi ve yaratılan fırsatları değerlendirme konusunda da kendini iyi gösterdi.

DK-2026. Son 32 Turu

Meksika 2-0 Ekvador

Goller: Julian Quiñones, 22; Raul Jimenez, 31.

Meksika: Rangel, Sanchez, Vazquez, Montes, Gallardo, Lira, Romo, Mora, Quiñones, Alvarado, Jimenez.

Ekvador: Galindez, Hincapié, Pacho, Ordonez, Franco, Caicedo, Vite, Angulo, Yeboa, Valencia, Plata.

Sarı Kartlar: Alan Franco, Kendry Paez, Moises Caicedo.

Kırmızı Kart: Piero Hincapié, 90+5.

MeksikaEkvadorJulian AlvarezRaul Jimenez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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