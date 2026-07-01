2026 Dünya Kupası'nda bugün üç kritik play-off maçı oynanacak

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda play-off mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün, 1 Temmuz'da ve 2 Temmuz'a bağlayan gece son 32 turunun üç maçı daha oynanacak.

Günün programında İngiltere — Kongo DR, Belçika — Senegal ve ABD — Bosna Hersek karşılaşmaları yer alıyor. Bu maçların tamamı Taşkent saatiyle yayınlanacak.

Kongo DR, İngiltere'ye karşı ciddi bir sınav hazırlıyor

Günün ilk karşılaşması Taşkent saatiyle 21:00'de başlayacak. Turnuvanın favorilerinden İngiltere milli takımı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile sahaya çıkacak.

İngilizler kadro ve bireysel yetenek açısından üstün görünse de, Kongo DR play-off yolunda fiziksel gücü, disiplinli savunması ve hızlı kontra ataklarıyla dikkat çekti.

Kongolu kampında, İngiltere maçındaki bazı zayıf noktalardan yararlanarak turnuvanın yeni sürprizini gerçekleştirebileceklerine dair inanç tam. Bu eşleşmenin galibi, son 16 turunda Meksika ile karşılaşacak.

Belçika ve Senegal mücadelesinde hata kabul edilmiyor

Taşkent saatiyle 2 Temmuz 01:00'de Belçika ve Senegal milli takımları arasındaki karşılaşma başlayacak.

Grup aşamasını güvenle geçen ekiplerden biri olan Belçika, maçın favorisi olarak görülüyor. Ancak Senegal teknik heyeti, play-off'u yeni bir turnuva olarak gördüklerini ve önceki hatalardan ders çıkardıklarını vurguladı.

Afrika ekibi, gruptaki zorlu sonuçların ardından Irak'ı 5-0 mağlup ederek özgüvenini geri kazandı. Bu nedenle Belçika'yı fiziksel mücadelelerin yoğun olduğu sert bir maç bekliyor.

ABD, kendi sahasında Bosna Hersek'i ağırlıyor

Günün son karşılaşması Taşkent saatiyle 05:00'te oynanacak. Turnuva ev sahiplerinden ABD milli takımı, Bosna Hersek ile güçlerini çarpıştıracak.

Amerikalılar kendi sahalarının ve taraftar desteğinin avantajını kullanmaya çalışacak. Bosna'nın ise Avrupa futboluna özgü disiplinli oyun ve fiziksel mücadele ile ev sahiplerine direniş göstermesi bekleniyor.

ABD — Bosna Hersek ve Belçika — Senegal eşleşmelerinin galipleri, son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

2026 Dünya Kupası. Son 32 turu karşılaşmaları

1 Temmuz, Taşkent saatiyle:

21:00 — İngiltere — Kongo DR

2 Temmuz'a bağlayan gece:

01:00 — Belçika — Senegal

05:00 — ABD — Bosna Hersek

Dünya Kupası'nın play-off aşamasında artık her hatanın bedeli çok ağır. Mağlup olan takım turnuvaya veda ederken, galip gelen şampiyonluk mücadelesine devam edecek.