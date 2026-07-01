Kylian Mbappe Efsanevi Ronaldo'nun Rekorunu Kırdı: Fransa Çeyrek Finalde

Fransa Milli Takımı forveti Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinde yeni bir sayfa açtı. İsveç ile oynanan 1/16 final müsabakasında duble yapan Real Madrid yıldızı, Brezilyalı efsanevi golcü Ronaldo'nun skorunu geride bırakmayı başardı. Bu galibiyet, Fransızlara turnuvanın çeyrek final biletini getirdi. Goal.com haberine göre.

Maçın 45. dakikasında Ousmane Dembele ile gelişen atak sonrası Mbappe, rakip savunmacı Viktor Gyokeres'i eksilterek kaleci Jacob Widell Zetterstrom'un koruduğu kaleyi hedef aldı ve golü buldu. Bu gol, Mbappe'nin Dünya Kupası eleme aşamalarındaki dokuzuncu golü oldu. Böylece eleme turları gol sayısı bakımından Brezilyalı Leonidas ve Ronaldo'yu geride bırakarak mutlak rekor sahibi oldu.

Tarihi Sonuçlar ve Altın Ayakkabı Yarışı

Mbappe, ikinci yarıda da ustalığını sergilemeye devam etti. Bradley Barcola skoru artırdıktan sonra, 74. dakikada Michael Olise'nin pasıyla buluşan Kylian, topu kalenin uzak köşesine gönderdi. Bu, onun mevcut 2026 turnuvasındaki altıncı golü oldu ve Altın Ayakkabı yarışında Lionel Messi ile eşitlendi.

Goal.com'un haberine göre, Mbappe'nin Dünya Kupaları'ndaki toplam gol sayısı 18'e ulaştı. Artık tüm zamanların en iyi golcüleri listesinde Lionel Messi'nin 19 gollük rekorunun sadece bir gol gerisinde kalıyor. 25 yaşındaki forvet için bu istatistik fenomenal bir sonuç olarak kabul ediliyor.

"Kim olduğumu ve nasıl oynamam gerektiğini iyi biliyorum, ancak bu sadece benim başarım değil. Tüm takım ne yapması gerektiğini anladı. Bugün bizim için yeni bir turnuva başladı. İyi oynadık ama başlangıçta biraz temkinliydik", diye belirtti Mbappe maç sonrası verdiği röportajda.

Didier Deschamps'a Adanan Galibiyet

Gollerinden sonra Mbappe yedek kulübesine koşarak teknik direktör Didier Deschamps'ı kucakladı. Bu anlar takım için duygusal açıdan çok önemliydi. Zira Deschamps, annesinin vefatı nedeniyle grup aşamasının son maçını kaçırmıştı. Takım kaptanının bu hareketi, kadrodaki birlikteliği ve teknik direktöre olan sonsuz saygıyı ifade etti.

"Asla yalnız kalmayacağını biliyor, onu her zaman destekleyeceğiz", dedi Mbappe teknik direktörü hakkında konuşurken. Deschamps da oyuncuların bu tutumundan minnettar olduğunu ve takımla birlikte büyük misyonu tamamlamaya devam edeceğini belirtti.

Fransa Milli Takımı, bir sonraki aşamada da ana favorilerden biri olmaya devam ediyor. Mbappe'nin form durumu ve yüksek takım ruhu, "Les Bleus"un şampiyonluk unvanını koruma şansını daha da artırıyor. Özbek futbolseverler de bu büyük turnuvayı ve Mbappe'nin rekorlarını büyük bir ilgiyle takip ediyor.