2026 Dünya Kupası: Bugünkü Üç Play-off Maçı İçin Kesin Tahminler

2026 Dünya Kupası'nın 1/16 final aşamasında üç önemli karşılaşma daha oynanacak. İngiltere, Kongo DR ile; Belçika, Senegal ile; turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD ise Bosna-Hersek ile bir üst tur bileti için mücadele edecek.

Kağıt üzerinde her üç eşleşmede de bir favori var. Ancak play-off mücadelelerinde tek bir hata tüm Dünya Kupası macerasını bitirebilir; Almanya ve Hollanda bunu şimdiden acı bir şekilde hatırlattı.

İngiltere — Kongo DR: Favori İçin Kolay Olmayacak

İngiltere bu maçın net favorisi olarak görülüyor. Opta modeli, İngilizlerin normal sürede galibiyet ihtimalini %73,9 olarak değerlendirdi. Ancak Kongo DR'nin disiplinli savunması, Thomas Tuchel'in ekibi için ciddi bir sorun yaratabilir.

Sebastian Desabre'nin öğrencileri turnuvada ağırlıklı olarak 5-3-2 dizilişini kullanarak rakiplerini ceza sahasından uzak tutmaya çalışıyor. Kongolular; Portekiz, Kolombiya ve Danimarka maçlarında toplamda sadece iki gol yediler.

İngiltere'de Reece James ve Jarell Quansah sakatlıkları nedeniyle sahada olmayacak. Declan Rice kadroya dönerken, Bukayo Saka maça çıkmaya hazır.

Kongo DR'nin başlangıçta derin savunma yapması ve Yoan Vissa ile hızlı kanat oyuncuları üzerinden kontra atağa çıkması bekleniyor. İngiltere ilk golü erken atamazsa, mücadele uzun süre kapalı bir oyun şeklinde geçebilir.

Tahmin: İngiltere — Kongo DR 2:0

Tahmini Galip: İngiltere

Güven Derecesi: %75

Ek Tahmin: maçta 3,5 gol altı olur.

Belçika — Senegal: Günün En Dengeli Mücadelesi

Bu maçta Belçika favori, ancak takımlar arasındaki fark ilk eşleşmedeki kadar büyük değil. Bazı bahis oranları, Belçikalıların normal süredeki galibiyet ihtimalini yaklaşık %45–46 civarında gösteriyor.

Belçika, grup aşamasını Yeni Zelanda karşısında alınan 5:1'lik farklı galibiyetle tamamladı. Rudy Garcia'nın elinde neredeyse tam kadro var; Jeremy Doku ve Zeno Debast da takıma geri döndü.

Senegal grupta Fransa ve Norveç'e mağlup oldu ancak belirleyici maçta Irak'ı 5:0 mağlup ederek play-off biletini kaptı. Afrika ekibi, as kalecisi Edouard Mendy olmadan mücadele edecek.

Senegal'in hızlı kontra atakları ve fiziksel üstünlüğü, Belçika'nın yaşça daha büyük liderlerine zorluk çıkarabilir. Buna rağmen Kevin De Bruyne, Jeremy Doku ve Leandro Trossard gibi oyuncuların bireysel yeteneklerinin belirleyici faktör olma ihtimali yüksek.

Tahmin: Belçika — Senegal 2:1

Tahmini Galip: Belçika

Güven Derecesi: %58

Ek Tahmin: iki takım da gol atar.

ABD — Bosna: Ev Sahiplerinin Büyük Şansı Var

ABD milli takımı, Bosna-Hersek karşısında net favori olarak görülüyor. Bahis oranları, ev sahibinin normal sürede galibiyet ihtimalini yaklaşık %73 olarak değerlendiriyor.

Amerikalılar grubu birinci sırada tamamladı ve kendi sahasındaki taraftar desteğine güveniyor. Takımın ana silahları Christian Pulisic'in yaratıcılığı, Sergino Dest ve Antone Robinson'ın kanatlardaki aktif oyunudur.

Bosna genellikle kompakt bir 4-4-2 dizilişiyle savunma yapıp kontra ataklara ve hava toplarına odaklanıyor. Edin Džeko ve Ermedin Demirović rakip ceza sahasında tehlike yaratabilir ancak takım turnuva boyunca gol yollarında istikrar sağlayamadı.

ABD'nin topa daha fazla hakim olması bekleniyor. Bosna ilk baskıya dayanabilirse mücadele kızışır, ancak ev sahibinin hızı ve kadro derinliği sonunda üstünlük sağlayabilir.

Tahmin: ABD — Bosna-Hersek 2:1

Tahmini Galip: ABD

Güven Derecesi: %72

Ek Tahmin: ABD ilk golü atar.

Günlük Genel Tahmin

Maçlar arasındaki en güvenilir seçimler İngiltere ve ABD'nin bir üst tura yükselmesidir. Belçika — Senegal maçı ise günün en zor ve sürpriz sonuca açık eşleşmesi olarak görülüyor.

Beklenen Sonuçlar:

İngiltere — Kongo DR — 2:0

Belçika — Senegal — 2:1

ABD — Bosna-Hersek — 2:1

Tahminlere göre İngiltere, Belçika ve ABD son 16 turuna yükselecek. Ancak futbol kendi senaryosunu yazar ve bazen yazar çok acımasız bir trolleşme yapabilir.