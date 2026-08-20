Gwyneth Paltrow, Sam Altman onuruna gizli bir akşam yemeği düzenliyor

Puck’ın haberine göre Hollywood oyuncusu ve girişimci Gwyneth Paltrow, yapay zekâ dünyasının önde gelen isimlerinden OpenAI CEO’su Sam Altman’ı onurlandırmak için özel bir davet yemeği düzenlemeyi planlıyor. Etkinliğin 29 Ağustos’ta ünlü oyuncunun Hamptons’taki evinde gerçekleşmesi ve yalnızca sınırlı sayıda davetlinin katılması bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre gece, medyaya kapalı olarak, yani “off-the-record” formatında düzenlenecek. Gwyneth Paltrow yalnızca ünlü bir sinema yıldızı değil, aynı zamanda Goop sağlık markasının kurucusu ve aktif bir girişim sermayesi yatırımcısı olarak da tanınıyor. Paltrow, 2021’de Moj Mahdara ile birlikte kurduğu Kinship Ventures fonu aracılığıyla teknoloji start-up’larına yatırım yapıyor.

Yapay zekâ ve girişim sermayesi

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) verilerine göre Paltrow’un kurduğu fon, 2023 gibi erken bir tarihte ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’ye yatırım yaptı. Kinship Ventures ayrıca Lovable kodlama aracı ve yapay zekâ tabanlı pazarlama platformu Nectar Social gibi diğer ileri teknoloji AI projelerini de destekliyor.

Hollywood oyuncusu son yıllarda yapay zekâ teknolojilerine olan ilgisini açıkça ortaya koyuyor. Goop şirketini yönetirken modern AI araçlarından aktif biçimde yararlandığını birkaç kez vurguladı. Ayrıca Goop Kitchen projesinin San Francisco merkezli Anthropic şirketinin genel merkezinde yer kiralaması, bu iki alan arasındaki bağların giderek güçlendiğini gösteriyor.

Personel değişiklikleri ve bağlantılar

Teknoloji devleri ile Hollywood seçkinleri arasındaki yakınlaşma yalnızca bu tür etkinliklerle sınırlı değil. OpenAI, bu yılın başında Vanity Fair tarafından “ünlüler fısıldayıcısı” olarak tanımlanan Charles Porch’u kadrosuna katmıştı. Bu personel politikası ve planlanan akşam yemeği, OpenAI yönetiminin ABD’nin kültür ve medya çevreleriyle bağlarını daha da genişletmek istediğini gösteriyor.

Şimdilik ne Goop ne de OpenAI temsilcileri bu gizli buluşma hakkında resmî yorum yapmaktan kaçındı. Buna rağmen teknoloji dünyasının en etkili yöneticilerinden biriyle tanınmış bir şov dünyası temsilcisinin bir araya gelmesi, teknoloji topluluğunda büyük ilgi uyandırıyor.