Diego Moreira resmen Milan oyuncusu oldu

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Diego Moreira resmen Milan oyuncusu oldu

İtalya’nın Milan kulübü transfer çalışmalarını sürdürerek Strasbourg’un yetenekli kanat oyuncusu Diego Moreira’yı kadrosuna kattı. Kulübün resmî internet sitesinden duyurulan transferin mali açıdan da büyük önem taşıdığı belirtildi. Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre futbolcu Milan’a gelerek sağlık kontrolünden başarıyla geçti ve sözleşmeye imza attı. Transfer işlemlerini resmîleştirmek için menajer Jorge Mendes, Casa Milan’da altı saatten fazla zaman geçirdi. Bu durum, taraflar arasındaki iş birliğinin daha da güçlendiğini gösteriyor.

Uzun vadeli sözleşme ve efsanevi numara

Milan ile futbolcu arasındaki sözleşme 30 Haziran 2031’e kadar geçerli olacak. Yeni oyuncuya ayrıca kulüp tarihinde silinmez bir iz bırakan efsane Kaká’nın giydiği 22 numaralı forma verildi. Diego Moreira bu fırsatla ilgili duygularını paylaşırken heyecanını ve yaşananlara inanmakta zorlandığını gizlemedi.

6 Ağustos 2004’te Belçika’nın Liège kentinde doğan Diego Moreira, profesyonel kariyeri boyunca birçok tanınmış kulübün altyapısından geçti. Futbolcu, yetiştiği Standard Liège ve Benfica’da deneyim kazandı. Özellikle Benfica’nın genç takımında 2021/22 sezonunda UEFA Gençlik Ligi’ni ve U20 Kıtalararası Kupası’nı kazandı.

Avrupa genelinde zengin deneyim

Benfica formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ilk maçına çıkan kanat oyuncusu, 2023 yazında Chelsea’ye transfer oldu ve aynı yıl 30 Ağustos’ta Wimbledon’a karşı oynanan Lig Kupası maçında Londra ekibinin A takımında ilk kez sahaya çıktı. Ayrıca 2023/24 sezonunda Fransa’nın Olympique Lyon takımında da forma giydi.

2024 yazında Strasbourg’a bonservisiyle transfer olan futbolcu, Fransa’da kendini göstererek hızı, tekniği ve taktik açıdan çok yönlü oyunuyla yerel ligin en dikkat çeken genç oyuncularından biri hâline geldi. Strasbourg’daki performansı Milan scoutlarının dikkatini çekti.

Millî takım yolundaki adımlar

Diego Moreira uluslararası arenada önce Portekiz’in farklı yaş kategorilerindeki genç ve U21 millî takımlarında forma giyerek 2023 Avrupa Gençler Şampiyonası’na katıldı. Ancak 2025’ten itibaren Belçika Millî Takımı’nı seçti ve 2026 Dünya Kupası elemelerinde ve turnuvanın final aşamasında sahaya çıktı.

MilanDiego MoreiraTransferSerie AFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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