Barcelona, sezon öncesinde Al-Ahly karşısında zorlu galibiyet aldı

·2·Spor
Barcelona, sezon öncesinde Al-Ahly karşısında zorlu galibiyet aldı

Çarşamba akşamı İspanyol ekibi Barcelona, geleneksel sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Joan Gamper Kupası kapsamında Mısır temsilcisi Al-Ahly ile karşılaştı. Spotify Camp Nou’da oynanan heyecanlı ve çekişmeli mücadele, Katalan ekibinin 2-1’lik dar galibiyetiyle sona erdi. Bu karşılaşma, takımın yeni sezon öncesindeki durumunu ortaya koyarken İspanyol basınında da geniş yankı buldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Mundo Deportivo’nun haberine göre Barcelona, galibiyete rağmen alışılmış seviyesinin oldukça altında bir performans sergiledi. Ev sahibi ekibin oyunu eleştirilirken gazete manşetinde şu ifadelere yer verdi: "Alışılmış seviyesinden uzak Barcelona, kendi sahasındaki serüvenine başlıyor." Uzmanlara göre takım, Alman teknik direktör Hansi Flick yönetiminde sergilemesi gereken oyun temposundan hâlâ uzak.

Maçın kahramanları ve eleştirilen isimler

Katalan basını, bazı önemli futbolcuların performansından memnun kalmadı. Özellikle genç yetenek Lamine Yamal’ın ilk yarıdaki çabaları sonuçsuz kalırken Fransız kanat beki Jules Koundé de en iyi formundan uzak olduğunu gösterdi. Buna rağmen takımın hücum hattındaki bazı oyuncular kendilerini olumlu yönde göstermeyi başardı.

Karşılaşmada en çok dikkat çeken ve olumlu değerlendirmeler alan isimler, Mısırlı forvet Hamza Abdelkarim ile Brezilyalı Raphinha oldu. Her iki futbolcu da rakip fileleri havalandırarak takımlarının galibiyetine önemli katkı sağladı. Özellikle Hamza Abdelkarim, üç isabetli şut çekerek sahadaki en etkili oyuncu olarak öne çıktı.

Spotify Camp Nou’ya dönüş

Bu karşılaşma Barcelona için bir başka önemli anlam daha taşıdı: Takım, yaklaşık iki buçuk aylık aranın ardından kendi sahası Spotify Camp Nou’ya döndü. Barcelona’nın bu stattaki son maçı, geçen yıl mayıs ayında La Liga sezonunun sona erdiği dönemde oynanmıştı.

Maçın olumlu bir sonuçla tamamlanmasına rağmen sergilenen oyun kalitesi, teknik heyetin çözmesi gereken sorunların hâlâ bulunduğunu gösterdi. Hansi Flick’in öğrencilerinin, önlerindeki resmi maçlara kadar oyun ritmini yeniden kazanması ve eksiklerini gidermesi gerekiyor. Taraftarlar ise yeni sezonda takımlarından daha etkileyici bir performans bekliyor.

BarcelonaAl-AhlyJoan GamperHamza AbdelkarimRaphinha
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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