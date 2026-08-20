Dağ aslanı saldırısında kadın hayatını kaybetti: 1999'dan bu yana ilk trajedi

ABD'nin Colorado eyaletinde doğada yürüyüş yapan bir kadın, nadir görülen bir dağ aslanı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Bu trajedi, eyalette son birkaç on yılda yaşanan en ciddi olaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

Olay, Larimer County'deki Crozier Mountain yürüyüş parkurunda meydana geldi. Yılbaşı günü saat 12.15 civarında yoldan geçen yürüyüşçüler, yerde hareketsiz yatan bir kişi ile yakınında duran bir dağ aslanı gördü.

Tanıklar hayvana yaklaşarak taş atıp onu korkutmaya çalıştı. Bunun üzerine yırtıcı bölgeden uzaklaştı. Tanıklardan biri doktor olduğu için mağduru kontrol etti, ancak kalp atışını tespit edemedi.

Bunun ardından olay yerine Colorado Parklar ve Yaban Hayatı Servisi görevlileri, polis, park korucuları ve gönüllü itfaiyeciler geldi. Arama çalışmalarına, bölgeyi helikopterle inceleyen eyalet biyoloğu da katıldı.

Uzmanlar dağ aslanlarını tespit etmek için özel eğitimli köpeklerden de yararlandı. Sonuç olarak saldırıyla bağlantılı olabilecek iki dağ aslanı bulundu ve itlaf edildi.

Yaban hayatı yetkilileri, hayvanlardan birinin olay yerinde vurulduktan sonra kaçtığını, daha sonra bulunarak yeniden vurulduğunu açıkladı. İkinci dağ aslanı ise olay yerine yakın bir bölgede tespit edildi.

Kurallara göre, bir insana saldırdığından şüphelenilen yaban hayvanları halkın güvenliğini sağlamak amacıyla itlaf ediliyor. Bununla birlikte uzmanlar, saldırıya iki aslandan yalnızca birinin katılmış olabileceği ihtimalini de göz ardı etmiyor.