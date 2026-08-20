Barcelona Lautaro Martinez transferi için ciddi girişim başlattı

·0·Spor
Barcelona Lautaro Martinez transferi için ciddi girişim başlattı

İspanyol kulübü Barcelona, transfer döneminin son haftalarında hücum hattını güçlendirmek amacıyla İtalyan ekibi Inter'in kaptanı Lautaro Martinez'i ana hedef olarak belirledi. Bu hamlenin Katalan ekibi için yaz transfer döneminde önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor; zira takım daha önce başka bir forveti kadrosuna katmayı başaramamıştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com ve tanınmış gazeteci Gerard Romero'nun haberine göre Barcelona yönetimi, yaz boyunca Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez'i transfer etmeye çalıştı ancak başkent ekibinden ret yanıtı aldı. Bunun ardından Barcelona'nın sportif direktörlüğü diğer seçenekleri değerlendirdi ve Inter'in forveti Lautaro Martinez'i bir numaralı hedef olarak belirledi.

Madrid'de gerçekleşen gizli görüşme

Edinilen bilgilere göre kısa süre önce Madrid'de Barcelona'nın sportif direktörü Deco ile Arjantinli forvetin menajeri Alexandro Camano arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeler sırasında oyuncunun temsilcilerinin Katalan kulübüne transfer ihtimaline olumlu yaklaştığı bildirildi.

Teknik direktör Hans-Dieter Flick ve kulüp yönetimi, takımın rekabetçi ve hareketli bir santrfora ihtiyaç duyduğunun farkında. Julian Alvarez transferinin gerçekleşmemesinin ardından tüm dikkat Arjantin Milli Takımı'nın oyuncusu Lautaro'ya çevrildi.

Inter ve transfer şartları

Ancak bu görüşmelerin Barcelona açısından kolay geçmesi beklenmiyor. Inter kulübü kaptanını satma niyetinde değil ve Atletico Madrid'in oyuncusunu bırakmaması gibi, İtalyan ekibi de zorlu görüşmelere hazırlanıyor.

Son sözleşme yenilemesine göre Lautaro Martinez ile Inter, sözleşmede yer alan 120 milyon avroluk serbest kalma bedeli maddesini (yalnızca belirli bir süre geçerliydi) kaldırmıştı. Bu nedenle oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen herhangi bir kulübün doğrudan İtalyan kulübünün yönetimiyle anlaşması gerekecek.

Her şey sunulacak bonservis bedeline bağlı. Barcelona'dan çok yüksek ve piyasa değerinin hayli üzerinde bir teklif gelmesi halinde, bu teklif kulübü finanse eden fonların temsilcileri tarafından değerlendirilebilir. Ancak İtalyan futbol yönetimi şu an için kaptanını göndermeyi planlamıyor.

BarcelonaLautaro MartinezInterJulian AlvarezTransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Harry Kane, İngiltere Premier Lig'e dönme fikrinden vazgeçtiHarry Kane, İngiltere Premier Lig'e dönme fikrinden vazgeçtiDün, 23:12Rodri ve Diğerleri: Barcelona’yı Seçen Ünlü FutbolcularRodri ve Diğerleri: Barcelona’yı Seçen Ünlü FutbolcularDün, 22:37Barcelona, Lautaro Martínez transferi için ciddi adımlar atıyorBarcelona, Lautaro Martínez transferi için ciddi adımlar atıyorDün, 22:15Inter, Liverpool'un orta saha oyuncusu Curtis Jones'un transferini tamamladıInter, Liverpool'un orta saha oyuncusu Curtis Jones'un transferini tamamladıDün, 21:33Newcastle ve Liverpool, Kevin Keegan'ın anısına saygı duruşunda bulunacakNewcastle ve Liverpool, Kevin Keegan'ın anısına saygı duruşunda bulunacakDün, 21:31Curtis Jones Liverpool'dan ayrılıp Inter'e transfer olabilirCurtis Jones Liverpool'dan ayrılıp Inter'e transfer olabilirDün, 20:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı