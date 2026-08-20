Barcelona Lautaro Martinez transferi için ciddi girişim başlattı

İspanyol kulübü Barcelona, transfer döneminin son haftalarında hücum hattını güçlendirmek amacıyla İtalyan ekibi Inter'in kaptanı Lautaro Martinez'i ana hedef olarak belirledi. Bu hamlenin Katalan ekibi için yaz transfer döneminde önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor; zira takım daha önce başka bir forveti kadrosuna katmayı başaramamıştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com ve tanınmış gazeteci Gerard Romero'nun haberine göre Barcelona yönetimi, yaz boyunca Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez'i transfer etmeye çalıştı ancak başkent ekibinden ret yanıtı aldı. Bunun ardından Barcelona'nın sportif direktörlüğü diğer seçenekleri değerlendirdi ve Inter'in forveti Lautaro Martinez'i bir numaralı hedef olarak belirledi.

Madrid'de gerçekleşen gizli görüşme

Edinilen bilgilere göre kısa süre önce Madrid'de Barcelona'nın sportif direktörü Deco ile Arjantinli forvetin menajeri Alexandro Camano arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeler sırasında oyuncunun temsilcilerinin Katalan kulübüne transfer ihtimaline olumlu yaklaştığı bildirildi.

Teknik direktör Hans-Dieter Flick ve kulüp yönetimi, takımın rekabetçi ve hareketli bir santrfora ihtiyaç duyduğunun farkında. Julian Alvarez transferinin gerçekleşmemesinin ardından tüm dikkat Arjantin Milli Takımı'nın oyuncusu Lautaro'ya çevrildi.

Inter ve transfer şartları

Ancak bu görüşmelerin Barcelona açısından kolay geçmesi beklenmiyor. Inter kulübü kaptanını satma niyetinde değil ve Atletico Madrid'in oyuncusunu bırakmaması gibi, İtalyan ekibi de zorlu görüşmelere hazırlanıyor.

Son sözleşme yenilemesine göre Lautaro Martinez ile Inter, sözleşmede yer alan 120 milyon avroluk serbest kalma bedeli maddesini (yalnızca belirli bir süre geçerliydi) kaldırmıştı. Bu nedenle oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen herhangi bir kulübün doğrudan İtalyan kulübünün yönetimiyle anlaşması gerekecek.

Her şey sunulacak bonservis bedeline bağlı. Barcelona'dan çok yüksek ve piyasa değerinin hayli üzerinde bir teklif gelmesi halinde, bu teklif kulübü finanse eden fonların temsilcileri tarafından değerlendirilebilir. Ancak İtalyan futbol yönetimi şu an için kaptanını göndermeyi planlamıyor.